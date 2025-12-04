Aşkale'de kadınlar üretime başlıyor! 3 yeni atölye açıldı: İşte projenin detayları

2

Aşkale’de kadın istihdamını artırmak ve eğitim ortamlarını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen "Aşkale’de kadın istihdamı gelişim projesi", DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca tarafından sağlanan hibe desteği ile başarıyla tamamlandı. Proje, İlçe Millî Eğitim Müdürü Kahraman Karalı başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje ekibinin koordinasyonunda titizlikle yürütüldü.



Proje kapsamında ilçeye bir Bilişim Atölyesi ile iki Dikiş-Nakış Atölyesi kazandırıldı. Bununla birlikte sınıfların tüm donatım ve sarf malzemeleri, depolama alanları ve fiziksel imkânları baştan aşağı yenilendi. Eğitim kurumları, modern ve üretime yönelik standartlarda yeniden yapılandırıldı.