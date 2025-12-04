Aşkale'de kadınlar üretime başlıyor! 3 yeni atölye açıldı: İşte projenin detayları
Kaynak : İHA
Erzurum’un Aşkale ilçesinde, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın sağladığı hibe desteğiyle kadın istihdamını artırmayı hedefleyen büyük bir proje başarıyla tamamlandı. Hayata geçirilen "Aşkale'de Kadın İstihdamı Gelişim Projesi" kapsamında, Halk Eğitim Merkezi'ne modern standartlarda üç yeni atölye kazandırıldı.
Aşkale Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen açılışa, İlçe Kaymakamı Emre Oğuztürk, Belediye Başkanı Şenol Polat daire amirleri siyasi parti temsilcileri katıldı.Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı akabinde günün önemine ait konuşmalar yapıldı, halk oyunları sergilendi.
Aşkale’de kadın istihdamını artırmak ve eğitim ortamlarını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen "Aşkale’de kadın istihdamı gelişim projesi", DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca tarafından sağlanan hibe desteği ile başarıyla tamamlandı. Proje, İlçe Millî Eğitim Müdürü Kahraman Karalı başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje ekibinin koordinasyonunda titizlikle yürütüldü.
Proje kapsamında ilçeye bir Bilişim Atölyesi ile iki Dikiş-Nakış Atölyesi kazandırıldı. Bununla birlikte sınıfların tüm donatım ve sarf malzemeleri, depolama alanları ve fiziksel imkânları baştan aşağı yenilendi. Eğitim kurumları, modern ve üretime yönelik standartlarda yeniden yapılandırıldı.
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü proje ekibinin projenin hazırlık, uygulama ve denetim aşamalarında aktif rol aldığı çalışmanın; kadınların mesleki becerilerini geliştirmesine, üretim kapasitesinin artmasına ve ilçede istihdama katkı sağlamasına yönelik önemli bir adım olduğu vurgulandı.
Yeni kurulan atölyelerin hem öğrencilerin hem de Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin kullanımına sunulacağı, özellikle kadınların ekonomik yaşama katılımını destekleyeceği belirtildi.
Aşkale’de eğitim ve istihdam alanında yapılan yatırımların hız kesmeden devam edeceği ifade edildi.