Aşırı yağışlar narenciyeyi vurdu: Baraj doldu ama bahçelerde mesai başladı

Yüksek Ziraat Mühendisi Barış Kurtaran, Kozan Barajı'nda doluluk oranının beklenenden iyi seviyelere ulaştığını belirterek, "Devlet Su İşleri'nin verilerine göre barajda doluluk oranı yüzde 60 civarında. Son 3 yılda yağmayan kadar yağmur bu yıl yağdı. Kozan Barajı'ndaki doluluk oranı şu anda beklenmediği derecede iyi. Geçtiğimiz yıllarda çok kötü bir tablo vardı. Bu yıl ise hem baraj doldu hem de küçük dereler, pınarlar yeniden canlandı" dedi.Sulama sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtaran, doğru su yönetimiyle önümüzdeki süreçte ciddi bir sorun beklenmediğini ifade ederek, "Sulama döneminde barajdan su kullanılacak ancak arkadan gelen su debisi de artmış durumda. Bu nedenle önümüzdeki yıl sulamayla ilgili büyük bir problem yaşanacağını düşünmüyorum. Ancak çiftçilerin suyu daha bilinçli ve ortak kullanım anlayışıyla değerlendirmesi gerekiyor" diye konuştu.