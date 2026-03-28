Aşırı yağışlar narenciyeyi vurdu: Baraj doldu ama bahçelerde mesai başladı
Kozan Barajı'nda su seviyesi yüzde 60'a ulaşarak son 3 yılın rekorunu kırarken, aşırı yağışlar narenciye bahçelerinde meyve dökülmesi ve "maymuncuk" zararlısı alarmına neden oldu.
Adana’nın Kozan ilçesinde son 3 yılda yüzde 10 seviyelerine kadar gerileyen Kozan Barajı'nda su seviyesi, bu yıl etkili olan kar ve sağanak yağışların ardından yüzde 60 doluluk oranına ulaştı. Kuraklık görüntüleri yerini deniz manzarasını aratmayan su seviyesine bırakırken, baraj havadan drone ile görüntülendi. Bölgede etkili olan yağışlar sonrasında nohut ve mısır üreticileri maymuncuk zararlısına karşı mücadele başlattı, narenciye bahçelerinde ise aşırı yağışlara bağlı dökülmeler yaşandı.
Yüksek Ziraat Mühendisi Barış Kurtaran, Kozan Barajı'nda doluluk oranının beklenenden iyi seviyelere ulaştığını belirterek, "Devlet Su İşleri'nin verilerine göre barajda doluluk oranı yüzde 60 civarında. Son 3 yılda yağmayan kadar yağmur bu yıl yağdı. Kozan Barajı'ndaki doluluk oranı şu anda beklenmediği derecede iyi. Geçtiğimiz yıllarda çok kötü bir tablo vardı. Bu yıl ise hem baraj doldu hem de küçük dereler, pınarlar yeniden canlandı" dedi.Sulama sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtaran, doğru su yönetimiyle önümüzdeki süreçte ciddi bir sorun beklenmediğini ifade ederek, "Sulama döneminde barajdan su kullanılacak ancak arkadan gelen su debisi de artmış durumda. Bu nedenle önümüzdeki yıl sulamayla ilgili büyük bir problem yaşanacağını düşünmüyorum. Ancak çiftçilerin suyu daha bilinçli ve ortak kullanım anlayışıyla değerlendirmesi gerekiyor" diye konuştu.
Aşırı yağışların tarımsal üretimde farklı sorunları beraberinde getirdiğini belirten Kurtaran, "Kuraklık ayrı bir mücadele, aşırı yağış ayrı bir mücadele. Bu yıl özellikle nohut ekim alanlarının artmasıyla birlikte maymuncuk zararlısı daha fazla görülmeye başlandı. Çiftçilerimiz bununla mücadele ediyor" dedi.
Tarlalarda su birikmesi nedeniyle yeniden ekim sorunlarının yaşanabildiğini kaydeden Kurtaran, "Ayçiçeği ve mısır eken üreticilerde, su tahliyesi yapılamayan alanlarda tohumların bozulması ve yeniden ekim gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Narenciye de ise bitkilerin yeterince güneş görememesi ve köklerin uzun süre su içinde kalması nedeniyle narenciyede bu yıl dökülmeler biraz daha fazla oldu" dedi.Bölgenin en önemli geçim kaynaklarından biri olan narenciyede asıl riskin ihracat tarafında olduğuna dikkat çeken Kurtaran, jeopolitik gelişmeler ve artan maliyetlerin üreticiyi zorlayacağını vurgulayarak bu konuda tedbir alınması gerektiğini söyledi.
Kurtaran, Kozan Barajı'nda yükselen su seviyesi bölge çiftçisi için umut olurken, uzmanlar suyun doğru planlanması ve etkin kullanılması halinde hem bu yıl hem de gelecek sezon için önemli bir avantaj sağlanabileceğine dikkat çekti.