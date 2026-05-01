Asi Nehri yeni yüzüne kavuşuyor: Antakya’nın çehresi değişiyor

01.05.2026 - 07:25

Kaynak: İHA

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya’nın önemli simgelerinden biri olan Asi Nehrinde sürdürülen ıslah, taşkın kontrolü ve çevre düzenlemesi proje sahasında incelemelerde bulundu.

Yetkililerden çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi alan Vali Masatlı, proje kapsamında nehir yatağının daha düzenli ve kontrollü akışının sağlanması, taşkın risklerinin en aza indirilmesi ve çevresel düzenlemelerin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Kıyı alanlarının yeniden planlanması, yürüyüş güzergahlarının oluşturulması ve vatandaşların güvenle kullanabileceği sosyal yaşam alanlarının hayata geçirilmesinin hedeflendiği projeyle, Antakya’nın şehir estetiğine önemli katkılar sunulması amaçlanıyor.