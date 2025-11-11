Artvinli usta 25 yıldır yaptıklarını evde saklıyor, hayali müze kurmak!
Kaynak : Nusret DURUR/YUSUFELİ(Artvin), (DHA)
Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Tekkale köyünde yaşayan 48 yaşındaki ahşap ustası Bilgehan Demirkıran, doğadan topladığı meşe, ceviz, çam ve ardıç ağacı parçalarını el emeğiyle işleyerek adeta sanat eserine dönüştürüyor. 25 yıldır ahşap ustalığı yapan Demirkıran, dağlardan ve dere kenarlarından bulduğu her biri farklı formdaki nadide ağaç parçalarını; masa, sehpa, tuzluk, beşik ve avize gibi dekoratif ve kullanışlı ürünlere çeviriyor. Doğa sevgisini sanatla buluşturan Demirkıran'ın en büyük hayali ise yaptığı yüzlerce ürünü sergileyeceği bir müze kurmak.
İlçeye bağlı Tekkale köyünde yaşayan Bilgehan Demirkıran, doğa sevgisini el emeğiyle buluşturuyor. Çocukluğundan beri doğayla iç içe bir yaşam süren Demirkıran, ahşaba olan ilgisini sanata dönüştürüyor.
Bilgehan Demirkıran, dağ, orman ve dere kenarlarından topladığı meşe, ceviz, çam ve ardıç ağaçlarının parçalarını temizleyerek hobi atölyesinde işliyor.
Her biri farklı formda olan ağaç parçalarını masa, sehpa, tuzluk, doğrama tahtası, beşik ve avize gibi ürünlere dönüştüren Demirkıran, ilçede yaklaşık 25 yıldır ahşap ustası olarak çalışıyor. Bilgehan Demirkıran, işlediği ürünleri evinde biriktirerek, kurmak istediği müzede sergilemeyi hedefliyor.
El emeği ürünlerini sergilemek için müze kurma hayalinin olduğunu belirten Demirkan, “Doğayı seviyorum ve doğada çok zaman geçirdim. Doğada gezerim ve yöremizde yetişen ağaçlardan en değerli, nadide ve antika parçaları bularak çeşitli ürünlere dönüştürüyorum.
Genellikle evlerimizde kullanabileceğimiz ardıç, çam ve ceviz ağaçlarından; sehpa, masa, tuzluk, beşik, meyve sunumluğu ve doğrama tahtaları yapıyorum. Yaklaşık 25 yıldır da bu işle ilgileniyorum.
Yaptıklarımı arkadaşlarıma hediye ediyorum; çok da beğeniyorlar. Müze kurmak istiyorum, bunun için de yaptığım ürünleri şu an evimde biriktiriyorum” dedi.