Artvin'de uluslararası ödüllü Butko zeytini hasadı başladı: coğrafi tescil yolda!

Nusret Yazıcı’nın bahçesinden 2025-2026 yılı zeytin hasadını hep beraber başlatmış olduk. Türkiye’nin yaklaşık 9 milyon dekardan fazla bir alanda zeytin üretimi yapılıyor. Türkiye, zeytin üretiminde dünyada da sayılı ülkelerden biri. Geçen yıl verim artışıyla birlikte 3 milyon 750 bin ton zeytin üretildi. Artvin’de 880 dönümlük alanda zeytin üretimi yapılıyor. Yaklaşık yüz dönümü burada, Demirkent’te gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 25 bin civarında zeytin ağacımız var. 550 ton civarında zeytin üretimi ve 66 ton yağ üretimi geçen yıl gerçekleşti. Bu yıl biraz daha rekolte düşük, yine 450-500 ton arasında bir üretim bekleniyor" dedi.