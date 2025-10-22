Artvin'de göz şeklindeki göl turist akınına uğruyor: Rutav Gölü'nün kaşı bile var!

5

Ziyaretçilerden Zeliha Keleş, "Rutav gölü Artvin'in naçizane göllerinden biri. Geçen yıl da gelmiştim, tekrar gelmek istedim çünkü sonbaharı fotoğraflayabileceğimiz en güzel ambiyans burada. Ruh için bir gıda gibi. Herkese tavsiye ediyorum" derken, amatör fotoğrafçı Muhammet Dilekoğlu ise "Bu güzellikleri görmek ve fotoğraflamak için Trabzon'dan geldim. Keşke daha yakın olsa da her gün gelebilsek. Burası gerçekten olağanüstü bir yer, tüm doğa severlerin mutlaka görmesini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.