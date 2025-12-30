Artvin'de bu yolla ilk kez görüldü! Sakin şehir için uyarı geldi

1

Karla kaplanan evlerin çatıları, yollar, yaylalar ve ormanlık alanlar dron kamerasıyla havadan görüntülendi. Beyaz örtünün doğayla bütünleştiği Şavşat’ta ortaya çıkan manzara, izleyenlere görsel bir şölen sundu. İlçenin sakin ve huzurlu yapısı, kış mevsiminde de kendini hissettirdi.