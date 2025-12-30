Artvin'de bu yolla ilk kez görüldü! Sakin şehir için uyarı geldi
30.12.2025 - 14:48Güncellenme Tarihi:
rtvin’in "Sakin Şehir" (Cittaslow) ünvanına sahip Şavşat ilçesi, etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. İlçe genelinde gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, sabah saatleriyle birlikte Şavşat’ta adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.
1
Karla kaplanan evlerin çatıları, yollar, yaylalar ve ormanlık alanlar dron kamerasıyla havadan görüntülendi. Beyaz örtünün doğayla bütünleştiği Şavşat’ta ortaya çıkan manzara, izleyenlere görsel bir şölen sundu. İlçenin sakin ve huzurlu yapısı, kış mevsiminde de kendini hissettirdi.
2
Öte yandan kar yağışıyla birlikte ilçe genelinde ulaşımda olumsuzluk yaşanmaması için belediye ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Yetkililer, vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.