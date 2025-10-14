Artvin'de bir köy tarih kokuyor! Tüm evler tek bir ağaçtan...

6

Bir diğer bölge sakini Kubulay Tan ise "Burası yüzyıllardır var. Burada insanlar zeytinleri toplar, Rusya'ya satarlardı. Eski kültür ve geleneklerle toplanan ve yağı yapılan zeytinler vardı. Bu bölge sadece zeytiniyle değil; incir, nar, ayva gibi meyveleriyle de bilinir. Özellikle incir küplerde, ambarlarda saklanır; daha sonra içine ceviz konularak kışın yenilirdi. Buradaki evler genelde taş blokların üzerine ardıç ağacından yapılan, içinde ambarı olan; alt katları hayvanlar için ahır olarak kullanılan iki ve üç katlı evlerdir. İnsanlar bu evlerde yaşar, ambarlarda yiyeceklerini saklarlardı" ifadelerini kullandı.