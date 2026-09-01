Arkadaşının tavsiyesiyle 28 yıl önce başladı! Ürettiği ürünler dünyanın dört bir yanına ulaşıyor

5

Selçuklu çiniciliği ile Çin ve Hindistan sanatlarını bir arada sentezlediğini anlatan Ayhan, şöyle konuştu: "Daha çok İznik ve Selçuklu tarzı eserler yapıyorum. Bunları sentezleyip mandala ve resim tarzı da üretiyorum. Müşterinin talebine göre de çiziyoruz, boyuyoruz. Desen ve ebada göre bir günde de bir haftada da tamamlanan eser oluyor. Çalışmam bittikten sonra sırlama ve fırınlama aşamaları var. Fırınlama da 3-4 gün sürüyor. Fırında kırılma, akma gibi sürprizler de olabiliyor, çok detaylı bir çalışma. Bu benim için meslek, aynı zamanda hobi, ikisi bir arada. Çünkü severek yapılmazsa bu iş olmaz. Tamamen sabır işi. Bir de beğenildikçe, satıldıkça mesleğe daha çok aşık olunuyor."