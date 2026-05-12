Ardahan’da karlar eridi, çiftçi tarlalara indi! Arpa ve buğdayda rekor verim bekleniyor
12.05.2026 - 17:15
Ardahan'da çetin geçen kış mevsiminin ardından karların erimesiyle tarım sezonu resmen açıldı. Yüksek rakımlı tarlalara traktörleriyle çıkan üreticiler; arpa, buğday ve yem bitkileri için ekim mesaisine başlarken, bu yılki yağış miktarı rekor verim beklentisini de beraberinde getirdi.
Sabahın erken saatlerinde traktörleriyle tarlalara çıkan üreticiler, arpa, buğday ve yem bitkileri başta olmak üzere birçok ürünün ekimine başladı.
Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde karın geç erimesi nedeniyle geciken tarım sezonu, havaların mevsim normallerine dönmesiyle hareketlendi. Çiftçiler bir yandan toprağı sürerken, diğer yandan tohumlarını toprakla buluşturdu.
Üreticiler, bu yıl yağışların yeterli olmasının verimi artırmasını beklediklerini ifade ederek, bereketli bir sezon geçirmek istediklerini söyledi. Tarlalarda oluşan yoğunluk ise baharın gelişiyle birlikte kırsalda yeniden başlayan üretim mesaisini gözler önüne serdi.