GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemArdahan’da karlar eridi, çiftçi tarlalara indi! Arpa ve buğdayda rekor verim bekleniyor
HaberlerGündem Haberleri Ardahan’da karlar eridi, çiftçi tarlalara indi! Arpa ve buğdayda rekor verim bekleniyor

Ardahan’da karlar eridi, çiftçi tarlalara indi! Arpa ve buğdayda rekor verim bekleniyor

12.05.2026 - 17:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Ardahan'da çetin geçen kış mevsiminin ardından karların erimesiyle tarım sezonu resmen açıldı. Yüksek rakımlı tarlalara traktörleriyle çıkan üreticiler; arpa, buğday ve yem bitkileri için ekim mesaisine başlarken, bu yılki yağış miktarı rekor verim beklentisini de beraberinde getirdi.

1Ardahan’da karlar eridi, çiftçi tarlalara indi! Arpa ve buğdayda rekor verim bekleniyor

Ardahan'da uzun geçen kış mevsimi sonrası havaların ısınmasıyla birlikte çiftçiler tarlalarına yöneldi. Toprağın işlenmeye başlamasıyla kent genelinde ekim mesaisi de hız kazandı.

2Ardahan’da karlar eridi, çiftçi tarlalara indi! Arpa ve buğdayda rekor verim bekleniyor

Sabahın erken saatlerinde traktörleriyle tarlalara çıkan üreticiler, arpa, buğday ve yem bitkileri başta olmak üzere birçok ürünün ekimine başladı.

3Ardahan’da karlar eridi, çiftçi tarlalara indi! Arpa ve buğdayda rekor verim bekleniyor

Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde karın geç erimesi nedeniyle geciken tarım sezonu, havaların mevsim normallerine dönmesiyle hareketlendi. Çiftçiler bir yandan toprağı sürerken, diğer yandan tohumlarını toprakla buluşturdu.

4Ardahan’da karlar eridi, çiftçi tarlalara indi! Arpa ve buğdayda rekor verim bekleniyor

Üreticiler, bu yıl yağışların yeterli olmasının verimi artırmasını beklediklerini ifade ederek, bereketli bir sezon geçirmek istediklerini söyledi. Tarlalarda oluşan yoğunluk ise baharın gelişiyle birlikte kırsalda yeniden başlayan üretim mesaisini gözler önüne serdi.