Ardahan’da kar yağışı etkili oldu kent beyaza büründü
15.03.2026 - 01:13
Ardahan’da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının ardından kent yeniden beyaza büründü.
1
Ardahan’da gün boyunca etkili olan soğuk havanın ardından akşam saatlerinde kar yağışı başladı.
2
Zaman zaman lapa lapa yağan kar ile birlikte, binaların çatıları, araçların üst kısımları beyaza büründü.
3
Kışın yeniden geldiğini söyleyen Uğraş Karataş, ’’Kış geri geldi. Bu gidişle yazı görmeyeceğiz. Batıda insanlar denize girerken biz halen daha karla mücadele ediyoruz’’ dedi.
4
5
6