Arda Kural'ın son hali sevenlerini mutlu etti! 'Eski haline geri dönmüş'
Bir dönem psikolojik sorunlar yaşayan ve sıkıntılı günler geçiren Arda Kural eski günlerine dönüyor. Son olarak Dilber Ay' filminin galasında görüntülenen oyuncunun son paylaşımı hayranlarını mutlu etti. Kural'ın son halini görenler, "Eski haline geri dönmüş" gibi yorumlar yaptı.
Kariyerine ilk olarak Kral TV'de VJ olarak başlayan, ardından 2000'li yılların başında ekranları kasıp kavuran gençlik dizilerinden 'Eyvah Kızım Büyüdü'de rol alan, 2005-2008 yılları arasında ise ‘Emret Komutanım’ ile izleyiciyle buluşan Arda Kural, bir dönem psikolojik sıkıntılar yaşamıştı.
"ŞÖHRETİN MECBUR BIRAKTIĞI ŞEYLERİ KALDIRAMADIM"
Arda Kural, Şubat 2020'de, Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına katılmış ve "Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı. İnsanlara biraz faklı bakmaya başladım. Geri çektim kendimi, içime gömüldüm. Ondan sonra da hayatı biraz erteledim, umursamadım. Televizyondan uzaklaştım, doğaya yöneldim çok fazla düşünmeye başladım" demişti.
"Şöhreti kaldıramamış biri değilim, Sadece şöhretin mecbur bıraktığı şeyler var, onları kaldıramadım. İnsanları seven, kardeş gibi gören biriyim. Kimseye küskünlüğü, kırgınlığım yok. Öfkem vardı. Kendimde aşamadığım şeyler vardı, insan hataları önce kendinde aramalı ben de öyle yaptım ve sorunları aştım" diye devam etmişti.
"ESKİSİ GİBİ OLACAĞIM"
"Sosyal hayata karşı bir tavır alınca o bir sağlık sorunu gibi oldu. Herkes her şeyi söyleyebilir, bir şeyin aslı neyse o her zaman ortaya çıkar. Kaygım da yok, korkum da. Önemli olan benim kendimi bilmem" diye Kural, "İnsanların gözünün önünde büyüdüğümü biliyorum, gençken her şey çok daha farklı tabii. Bakıyorum arada gençlik fotoğraflarıma hoşuma gidiyor. Çok sevimli, tatlıymışım onları görüyorum, şimdi biraz daha olgunluk var. Olabilirsem eskisi gibi olacağım ben de istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.