Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinArda Kural'ın son hali sevenlerini mutlu etti! 'Eski haline geri dönmüş'
HaberlerMagazin Haberleri Arda Kural'ın son hali sevenlerini mutlu etti! 'Eski haline geri dönmüş'
• 21 Şubat 2022 - 14:56 • Son Güncelleme:

Arda Kural'ın son hali sevenlerini mutlu etti! 'Eski haline geri dönmüş'

Bir dönem psikolojik sorunlar yaşayan ve sıkıntılı günler geçiren Arda Kural eski günlerine dönüyor. Son olarak Dilber Ay' filminin galasında görüntülenen oyuncunun son paylaşımı hayranlarını mutlu etti. Kural'ın son halini görenler, "Eski haline geri dönmüş" gibi yorumlar yaptı.

• 21 Şubat 2022 - 14:56 • Son Güncelleme:
1Arda Kuralın son hali sevenlerini mutlu etti Eski haline geri dönmüş
ABONE OL

Kariyerine ilk olarak Kral TV'de VJ olarak başlayan, ardından 2000'li yılların başında ekranları kasıp kavuran gençlik dizilerinden 'Eyvah Kızım Büyüdü'de rol alan, 2005-2008 yılları arasında ise ‘Emret Komutanım’ ile izleyiciyle buluşan Arda Kural, bir dönem psikolojik sıkıntılar yaşamıştı.

2ZOR GÜNLER GEÇİRDİ

ZOR GÜNLER GEÇİRDİ

Ekranlardan uzaklaşan ve psikoz teşhisi konulan 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakaplı yakışıklı oyuncu, 20 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüştü.

3Arda Kuralın son hali sevenlerini mutlu etti Eski haline geri dönmüş

Şimdilerde zor günleri atlatmaya çalışan 41 yaşındaki Arda Kural, geçtiğimiz haftalarda 'Dilber Ay' filminin galasında objektiflere yansımış ve basın mensuplarıyla sohbet etmişti.

4GERİ DÖNÜYORUM

"GERİ DÖNÜYORUM"

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Kural, "Kendi içimde bir savaş başlattım ve bu savaşı kazandım. Artık geri dönüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

5Arda Kuralın son hali sevenlerini mutlu etti Eski haline geri dönmüş

2000'li yılların sevilen oyuncusu Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafla yeniden gündem oldu. Saçlarının imajını değiştiren ve zayıfladığı görülen Kural'ın bu hali sevenlerini mutlu etti.

6İŞTE SON HALİ

İŞTE SON HALİ

Hayranlarının "Eski haline geri dönmüş", "Bu fotoğrafta eski Arda'yı gördüm", "Efsane geri döndü", "Seni böyle görmek çok güzel", "Çok iyi gördük seni" gibi yorumlar yaptığı Arda Kural, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olmayı başardı.

7ŞÖHRETİN MECBUR BIRAKTIĞI ŞEYLERİ KALDIRAMADIM

"ŞÖHRETİN MECBUR BIRAKTIĞI ŞEYLERİ KALDIRAMADIM"

Arda Kural, Şubat 2020'de, Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına katılmış ve "Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı. İnsanlara biraz faklı bakmaya başladım. Geri çektim kendimi, içime gömüldüm. Ondan sonra da hayatı biraz erteledim, umursamadım. Televizyondan uzaklaştım, doğaya yöneldim çok fazla düşünmeye başladım" demişti.

8Arda Kuralın son hali sevenlerini mutlu etti Eski haline geri dönmüş

Kural sözlerine; "Ben zeki biriyim, aptal değilim. Kendimi biliyorum. Saygısız, ahlaksız değilim. Benim de çok hatalarım var, onları çok düşündüm. ‘Nasıl değiştiririm, neler yapabilir’ diye"

9Arda Kuralın son hali sevenlerini mutlu etti Eski haline geri dönmüş

"Şöhreti kaldıramamış biri değilim, Sadece şöhretin mecbur bıraktığı şeyler var, onları kaldıramadım. İnsanları seven, kardeş gibi gören biriyim. Kimseye küskünlüğü, kırgınlığım yok. Öfkem vardı. Kendimde aşamadığım şeyler vardı, insan hataları önce kendinde aramalı ben de öyle yaptım ve sorunları aştım" diye devam etmişti.

10ESKİSİ GİBİ OLACAĞIM

"ESKİSİ GİBİ OLACAĞIM"

"Sosyal hayata karşı bir tavır alınca o bir sağlık sorunu gibi oldu. Herkes her şeyi söyleyebilir, bir şeyin aslı neyse o her zaman ortaya çıkar. Kaygım da yok, korkum da. Önemli olan benim kendimi bilmem" diye Kural, "İnsanların gözünün önünde büyüdüğümü biliyorum, gençken her şey çok daha farklı tabii. Bakıyorum arada gençlik fotoğraflarıma hoşuma gidiyor. Çok sevimli, tatlıymışım onları görüyorum, şimdi biraz daha olgunluk var. Olabilirsem eskisi gibi olacağım ben de istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Arda Kural'ın son hali sevenlerini mutlu etti! 'Eski haline geri dönmüş'

Arda Kural'ın son hali sevenlerini mutlu etti! 'Eski haline geri dönmüş'

Demet Özdemir'in açıklamalarına hayranlarından cevap! Eski fotoğrafları ortaya çıktı!

Demet Özdemir'in açıklamalarına hayranlarından cevap! Eski fotoğrafları ortaya çıktı!

Arka Sokaklar'ın Doktor Yavuz'unu gören şaşırıyor! ''Yıllar sana acımamış doktor''

Arka Sokaklar'ın Doktor Yavuz'unu gören şaşırıyor! ''Yıllar sana acımamış doktor''

Survivor Sude Burcu'nun kardeşini gören inanamıyor! Bikinili pozları Instagram'ı salladı...

Survivor Sude Burcu'nun kardeşini gören inanamıyor! Bikinili pozları Instagram'ı salladı...