Arda Kural'ın son hali sevenlerini mutlu etti! 'Eski haline geri dönmüş'

"ESKİSİ GİBİ OLACAĞIM"

"Sosyal hayata karşı bir tavır alınca o bir sağlık sorunu gibi oldu. Herkes her şeyi söyleyebilir, bir şeyin aslı neyse o her zaman ortaya çıkar. Kaygım da yok, korkum da. Önemli olan benim kendimi bilmem" diye Kural, "İnsanların gözünün önünde büyüdüğümü biliyorum, gençken her şey çok daha farklı tabii. Bakıyorum arada gençlik fotoğraflarıma hoşuma gidiyor. Çok sevimli, tatlıymışım onları görüyorum, şimdi biraz daha olgunluk var. Olabilirsem eskisi gibi olacağım ben de istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.