Arazisi zarar gördü, belediye zararını karşılamayınca traktörüyle protesto etti!

5

Metin Çay yazdığı dilekçesinde, "İki yıldır defalarca görüşmeye geldim, ‘işim var' denilerek benimle görüşülmedi. Şahsıma açılan zararın giderilmesi mecburidir. Şikâyetçi olduğumda beni aradılar, bütün zararı karşılayacaklarını söylediler. 'Kepçe vereceğiz, iki işçi vereceğiz' dediler ama vermediler. 'Ağaçları hesaba katma' dediler, 50 bin liradan vazgeçtik. ‘İki karış yerin gitmiş, hayrına say' dediler, bir 50 bin lira daha düşüldü. Bir yıl tarım yapamadık, oradan da 50 bin lira kaybımız oldu. Geriye sadece kepçe ve iki işçi ücreti olarak ödenmesi gereken 50 bin lira kaldı. İki yıldır süründürülüyorum" ifadelerine yer verdi.