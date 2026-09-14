Aracının kazanmadığı yöntem: Bu pazar çiftçi ve tüketici kazanıyor

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Adapazarı'ndan alışveriş yapmak için alana gelen Aysel A. ise, "Adapazarı'ndan geldim arkadaşım ile. Spontane bir şekilde öğrendik, uğrayalım dedik. Bizde o şekilde geldik, tarladan halka hizmet etmeleri çok güzel. Hem halk için daha uyguna alışveriş yapma fırsatı sağlıyorlar. Hem de köylü esnafı kazanıyor. Bu kesinlikle marketlerden pazarlardan aldığımızdan daha uyguna geliyor. Ben de ceviz aldım ve bakmaya devam edeceğim. Piyasaya göre çok uygun. Bence gelinebilir bir yer. Tekrar gelmeyi düşünüyorum. Esnaf çok tatlı. İnsanın daha çok alışveriş yapası geliyor. Köylü halkı her zaman saygı duyduğumuz insanlar. Onlar sayesinde bizler varız. Onlara destek olmakta hoşuma gidiyor. Sabah tarladan toplanıp da ürünlerin buraya gelmesi bence büyük bir ayrıcalık. Markete gelene kadar ne safhalardan geçiyor. Buraya gelip de buradan almak daha mantıklı" ifadelerini kullandı.