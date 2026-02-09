Araç camına fare atladı: Sürücüyü dinlemedi, polisten kaçtı!

4





'POLİS ÇEVİRMESİNE BİLEREK GİRDİM'



Araç sürücüsü Özel Merdivan, "Fare Altınşehir'de otoban köprüsünün altından geçerken benim aracımın üstüne düştü. İnmesini zorlandık, ama inmedi. Daha sonra ileride polis çevirmesi gördüm. Polis çevirmesine bilerek girdim. Polisler de şaşırdı. Onlar indirmeye çalıştılar bir süre. Daha sonra atladı araçtan ve gözden kayboldu" dedi.