Arabanın değerini yüzde 10 düşürüyor: Uzmanı uyardı: Bu 3 ağacın altına park edilmez!

Araçlarını ağaç altına park eden sürücülere uzmanlardan uyarı geldi. Ciddi boya hasarına neden oluyor. Reçine, polen ve kuş pisliği gibi kalıntılar, serin havada fark edilmese de boya yüzeyinde kalıcı izler bırakabiliyor. Uzun vadede bu durum, aracın piyasa değerini düşürüyor.



Sürücüler, araçlarını dökülen yapraklardan korumak isterken ağaç altlarına yönelebiliyor. Ancak çam ve akçaağaç gibi reçine yoğunluğu yüksek türlerin altına park etmek aracın boyasında hasar bırakıyor.