Arabanın değerini yüzde 10 düşürüyor: Uzmanı uyardı: Bu 3 ağacın altına park edilmez!
Bu 3 ağaç arabanın değerini ikinci el satışta yüzde 10 düşürüyor. Ağaç altına park edilen araçlarda boya hasarları oluşabiliyor. Dökülen yapraklardan kaçmak isteyen sürücülere uzmanlardan uyarı geldi.
Araçlarını ağaç altına park eden sürücülere uzmanlardan uyarı geldi. Ciddi boya hasarına neden oluyor. Reçine, polen ve kuş pisliği gibi kalıntılar, serin havada fark edilmese de boya yüzeyinde kalıcı izler bırakabiliyor. Uzun vadede bu durum, aracın piyasa değerini düşürüyor.
Sürücüler, araçlarını dökülen yapraklardan korumak isterken ağaç altlarına yönelebiliyor. Ancak çam ve akçaağaç gibi reçine yoğunluğu yüksek türlerin altına park etmek aracın boyasında hasar bırakıyor.
Reçine, güneş ışığı ve nemle birleştiğinde sertleşiyor, bu da temizliği zorlaştırıyor.
Sonbahar boyunca bu tür ağaçların altında kalan araçlarda boya matlaşması ve mikro çatlaklar görülebiliyor. Bu hasarlar, ikinci el satışta aracın değerini %10’a kadar düşürebiliyor.
ARABINIZI BU AĞAÇLARIN ALTINA PARK ETMEYİN
Uzmanlar, özellikle reçine veya polen bırakan şu türlerin altına park edilmemesi gerektiğini söylüyor:
- Çam: Yüksek miktarda reçine salgılar; serin havada bile güneşle birleştiğinde yüzeyi yakabilir.
- Akçaağaç: Tatlı özsuyu, cam ve kaputta yapışkan lekeler bırakır.
- Ihlamur: Polenli salgısı hem kuşları hem böcekleri çeker; yüzeyde kalıcı izlere neden olabilir.