GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAra tatil ne zaman? Ara tatil ramazanın kaçıncı gününe denk geliyor?
HaberlerGündem Haberleri Ara tatil ne zaman? Ara tatil ramazanın kaçıncı gününe denk geliyor?

Ara tatil ne zaman? Ara tatil ramazanın kaçıncı gününe denk geliyor?

25.02.2026 - 09:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

'Ara tatil ne zaman? Ara tatil ramazanın kaçıncı gününe denk geliyor?' sorularının cevabını binlerce aile arıyor. Ara tatil için tatil planı yapan aileler şimdiden '2026 yılında ara tatil ne zaman?' sorularını sormaya başladı. İşte 'Ara tatil ne zaman?' sorusunun cevabı...

1Ara tatil ne zaman? Ara tatil ramazanın kaçıncı gününe denk geliyor?

Ara tatil MEB takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem ara tatili 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak. Ara tatil, 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek. Böylece öğrenciler mart ayında 5 günlük bir ara tatil yapmış olacak.

2Ara tatil ne zaman? Ara tatil ramazanın kaçıncı gününe denk geliyor?

Takvim detaylarına bakıldığında ara tatilin, Ramazan Bayramı ile aynı tarihlere denk geldiği görülüyor. Ramazan Bayramı’nın 20-22 Mart 2026 tarihleri arasında kutlanacak olması nedeniyle, ara tatilin son günü bayramın ilk gününe denk geliyor. Bu durum, ara tatilin Ramazan Bayramı ile birleştiği anlamına geliyor.

3Ara tatil ne zaman? Ara tatil ramazanın kaçıncı gününe denk geliyor?

Ara tatil ile Ramazan Bayramı’nın peş peşe gelmesi, özellikle öğrenciler ve aileler için tatil süresinin fiilen uzamasını sağlayacak. Hafta sonlarıyla birlikte değerlendirildiğinde, bu dönem eğitim yılı içinde önemli bir dinlenme aralığı sunuyor.

4Ara tatil ne zaman? Ara tatil ramazanın kaçıncı gününe denk geliyor?

Özetle, 2026 ara tatili 16-20 Mart tarihleri arasında yapılacak ve Ramazan Bayramı ile birleşecek. Eğitim takvimine ilişkin resmi duyurular ve olası değişiklikler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ayrıca paylaşılacak.