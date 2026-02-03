Ara tatil ne zaman 2026? Ara tatil ile Ramazan Bayramı birleşiyor mu? Mart ayında tatiller birleşiyor mu?

3

Ara tatil ile Ramazan Bayramı’nın peş peşe gelmesi, özellikle öğrenciler ve aileler için tatil süresinin fiilen uzamasını sağlayacak. Hafta sonlarıyla birlikte değerlendirildiğinde, bu dönem eğitim yılı içinde önemli bir dinlenme aralığı sunuyor.