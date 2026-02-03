Ara tatil ne zaman 2026? Ara tatil ile Ramazan Bayramı birleşiyor mu? Mart ayında tatiller birleşiyor mu?
Ara tatil için plan yapan aileler şimdiden '2026 yılında ara tatil ne zaman?' sorularını sormaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı eğitim öğretim takvimiyle birlikte 2026 ara tatil tarihleri netleşti. Öğrenci ve velilerin en çok merak ettiği konuların başında ise “Ara tatil ne zaman 2026?” ve “Ara tatil ile Ramazan Bayramı birleşiyor mu?” soruları geliyor.
Takvim detaylarına bakıldığında ara tatilin, Ramazan Bayramı ile aynı tarihlere denk geldiği görülüyor. Ramazan Bayramı’nın 20-22 Mart 2026 tarihleri arasında kutlanacak olması nedeniyle, ara tatilin son günü bayramın ilk gününe denk geliyor. Bu durum, ara tatilin Ramazan Bayramı ile birleştiği anlamına geliyor.
Ara tatil ile Ramazan Bayramı’nın peş peşe gelmesi, özellikle öğrenciler ve aileler için tatil süresinin fiilen uzamasını sağlayacak. Hafta sonlarıyla birlikte değerlendirildiğinde, bu dönem eğitim yılı içinde önemli bir dinlenme aralığı sunuyor.
Özetle, 2026 ara tatili 16-20 Mart tarihleri arasında yapılacak ve Ramazan Bayramı ile birleşecek. Eğitim takvimine ilişkin resmi duyurular ve olası değişiklikler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ayrıca paylaşılacak.