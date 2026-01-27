Apartman dairesinde üretmeye başladılar, Avrupa sofralarına taşıdılar! Gümüşhaneli karı koca el birliğiyle geleneksel lezzeti dünya markası yaptılar

5

İşletmeci Ali Doğan, AA muhabirine, daha önce özel sektörde çalışmasına rağmen siron üretimi için işinden istifa ettiğini söyledi.



Sironun Gümüşhane ve yöre sofralarının önemli lezzetlerinden birisi olduğunu belirten Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Annem, babam, eşim ve ben olmak üzere dört kişi hamuru hazırlıyorduk. Eşim pişiriyordu, annem kesiyordu, babam fırınlıyordu, birlikte paketleme yapıyorduk. İlk zamanlar halk arasında 'her evde yapılıyor, kime satacaksın, niye bu işe girdin?' gibi tepkiler vardı. Heyecanımızı zorlayacak bazı çelişkiler yaşadık. Ancak bu çelişkilerin sonucu bizim için başarı hikayesi oldu. İlk 5 yıl çok büyük zorluklar yaşadık ama bu zorlukların üstesinden gelmeyi bildik."