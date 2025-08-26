Antalya'nın geleneksel lezzeti tescil yolunda: Artık dünya sahnesinde!
Antalya’ya özgü geleneksel lezzetlerden olan Antalya Yörük Kebabı için coğrafi işaret başvuru süreci başladı. Süreç kapsamında düzenlenen tanıtım etkinliği, Antalya Valisi Hulusi Şahin’in katılımıyla gerçekleştirildi.
Antalya, sahip olduğu gastronomi mirası ve coğrafi işaret potansiyeli ile marka şehir olma yolunda ilerliyor. Antalya mutfağının önemli değerlerinden Yörük Kebabı için coğrafi işaret başvuru süreci başlatıldı.
Süreç kapsamında düzenlenen tanıtım etkinliği, Antalya Valisi Hulusi Şahin’in katılımıyla gerçekleştirildi. Antalya Valiliği koordinesinde, Kepez Kaymakamlığı tarafından yürütülen çalışmaların tanıtıldığı etkinlikte, Antalya Yörük Kebabı’nın tarihsel ve kültürel geçmişi, özgün pişirme teknikleri ve geleneksel Yörük kültürüyle bağları katılımcılara tanıtıldı.
Millet Bahçesi’nde düzenlenen programa, Vali Hulusi Şahin’in yanı sıra Vali Yardımcıları, Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu ile Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Araştırma Ağı (YÜCİTA) Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu katıldı.
Coğrafi işaret sürecinin tamamlanmasıyla, Antalya Yörük Kebabı’nın korunması ve uluslararası alanda tanınırlığının artırılması hedefleniyor.