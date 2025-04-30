Antalya'nın doğa harikası, el değmemiş koylarından birisi! Gerenlik Koyu'nu yapılaşmaya açacak ihale üçüncü kez iptal oldu: Halkımızın zaferidir
Antalya'nın Kaş ilçesinde doğa harikası, el değmemiş koylardan biri olan Gerenlik Koyu'nu da içine alan 77 bin metrekarelik orman arazisinde, 1190 metrekare alanda yapılaşma izni de bulunan 'Konaklamasız Orman Parkı' ihalesi, dosyadaki evrak eksikliği gerekçe gösterilerek iptal edildi.
Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)-
• 30 Nisan 2025 - 12:30 • Son Güncelleme:
Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)-
• 30 Nisan 2025 - 12:30 • Son Güncelleme: