Antalya'nın doğa harikası, el değmemiş koylarından birisi! Gerenlik Koyu'nu yapılaşmaya açacak ihale üçüncü kez iptal oldu: Halkımızın zaferidir

'HALKIMIZIN ZAFERİDİR'

Kaş Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Murat Akoy, saat 09.30'dan itibaren ihalenin yapılacağı Kaş Orman işletme Müdürlüğü binası önünde toplandıklarını belirterek, ihalenin görülmeye başlandığı ancak dosyada evrak eksikliği bulunması nedeniyle ihalenin iptal olduğunu kaydetti. İhaleye iki firmanın girdiğini belirten Akoy, "Biri Kaş'tan, diğeri Urfa'dan. Arkadaşlara söyledik, 'Bu alan, Birinci Derecede Sit Alanı'dır. Bu alan, Özel Çevre Koruma Bölgesi'dir. Bu alan; halkın kullandığı, parasız gittikleri, parasız girebildikleri ve günlerini geçirebildikleri son kalan iki koydan biridir' dedik. Buna rağmen ihaleye girdiler. İhale iptal oldu. Bu iptal ne kadar evrak eksikliğinden görünüyor olsa da aslında halkımızın alanlarına sahip çıkması sebebiyle geri çekiliyorlar. Kimse köylünün hakkını aramasaydı, kimse ormanın hakkını aramasaydı; bu ihaleler olup bitiyor zaten. Halkımızın zaferidir. Kaş halkı her yerden, Kınık'tan, Ova, Kalkan, Bezirgan, Yeşilköy'den gelip alanlarına sahip çıkmıştır. Halkımız bir zafer daha kazanmıştır" dedi.