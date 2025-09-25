Antalya'nın asırlık sedirleri gizli bir orduya emanet: 1 metreyi geçen dev yuvalarıyla ormanı onlar koruyor!

7

Karatepe, bölgenin sedir ağaçlarının oluşturduğu görüntüyle eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu ifade ederek, "Çığlıkara, yoğun sedir ağacının bulunduğu en nadir ormanlardan. Sedir ağaçlarının boyu ortalama 40 metreye ulaşabiliyor ve 2 bin yıldan fazla yaşıyor. Bu ormanlar ülkemiz için önemli bir zenginlik. Burayı korumak bizim en önemli vazifelerimizden." diye konuştu.