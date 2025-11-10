Antalyalılardan Ata'ya karada ve denizde saygı duruşu

1

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87'nci yıl dönümü olan 10 Kasım'da Türkiye'nin dört bir yanında anılıyor. Atatürk'ün hayatını kaybettiği saat olan 09.05'te, tüm yurtta olduğu gibi Antalya'da da bayraklar yarıya indirilerek siren çaldı. Sabah erken saatlerde Konyaaltı Sahili'nde denize girenler ile sandalyelerinde oturanlar, sirenlerin çalmasıyla karada ve denizde saygı duruşuna geçti. Sahil bandında yürüyüş yapanlar da saygı duruşunun ardından yakındaki bir otelden çalınan İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu.