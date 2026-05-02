GündemAntalyalı üretici serasının kapılarını açtı! Tonlarca patlıcan vatandaşa ücretsiz dağıtılıyor
HaberlerGündem Haberleri Antalyalı üretici serasının kapılarını açtı! Tonlarca patlıcan vatandaşa ücretsiz dağıtılıyor

Antalyalı üretici serasının kapılarını açtı! Tonlarca patlıcan vatandaşa ücretsiz dağıtılıyor

02.05.2026 - 14:17Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Antalya'nın Serik ilçesinde üretim maliyetini karşılamayan tonlarca patlıcanı çöpe atmaya gönlü razı olmayan bir üretici, serasının kapılarını halka açtı.

1Antalyalı üretici serasının kapılarını açtı! Tonlarca patlıcan vatandaşa ücretsiz dağıtılıyor

Antalya’nın Serik ilçesinde, bir üretici tarlada kalan ürünlerin maliyetini kurtarmadığı gerekçesiyle israf edilmemesi için takdir toplayan bir iş birliğine imza atıldı.

2Antalyalı üretici serasının kapılarını açtı! Tonlarca patlıcan vatandaşa ücretsiz dağıtılıyor

Üretici ve aracı olan Mustafa Ünal, tonlarca patlıcanı halkın sofrasına ulaştırmak için seraların kapısını vatandaşlara açtı. Ürünlerin çöpe gitmesine gönlü razı olmayan üretici, Ünal aracılığıyla halka çağrıda bulunarak ürünlerin seradan ücretsiz toplanmasını istedi.

3Antalyalı üretici serasının kapılarını açtı! Tonlarca patlıcan vatandaşa ücretsiz dağıtılıyor

Açıklamalarda bulunan Mustafa Ünal, israfın önüne geçmek istediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:"Patlıcanlarımız çöpe gidinceye kadar tarlayı sürmek yerine halkımız faydalansın istedik. Hayırsever abimiz bize ulaşarak bu ürünlerin vatandaşlara ücretsiz ulaştırılmasını rica etti. Biz de bu hayra vesile olmak adına ürünlerimizi paylaşıyoruz. Çınar altında dağıtarak herkesin bu imkandan haberdar olmasını amaçladık."

4Antalyalı üretici serasının kapılarını açtı! Tonlarca patlıcan vatandaşa ücretsiz dağıtılıyor