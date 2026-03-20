Antalya'da yangın faciası! 5'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri yangının çıktığı prefabrik yapıla yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma yaptı. Olayın ardından yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Bu gece maalesef çok felaket bir hadise yaşadık. Bayram sabahına Antalyalılar acı bir haberle uyandı. Sera işçilerinin kaldığı konteynerlerde gece 02.00 sıralarında sebebini henüz tespit edemediğimiz bir yangın çıkıyor. 3 konteyner alev alıyor ve burada bir anne ile en küçüğü 4, en büyüğü 9 yaşında 5 çocuğu olmak üzere 6 kişi hayatını kaybediyor. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. 5 yaralı var, yaralılardan birisinin durumu hayati tehlikesi bulunacak şekilde takip ediliyor. Diğerlerinin durumu iyi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. Yaralıların 3 ayrı hastanede tedavileri devam ediyor. Hayati tehlikesi bulunan 1 kişi entübe, diğerlerinin durumları iyi. Yangının sebebini araştırıyoruz ama, bir soba ve mangal var. Her halde söndürmeden yattılar öyle anlaşılıyor. Ama şu an için net olarak bu sebepten oldu diyemeyiz. Detaylı araştırmayı itfaiye ekiplerimiz yapıyor. Cumhuriyet Savcılığımız adli soruşturmayı başlattı. Süreç devam ediyor Teknik incelemeden sonra netleşecektir" dedi.