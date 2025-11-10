Antalya'da turistik tesisler kentlinin 4 katı su kullanıyor: Kaynaklar yüzde 30 azaldı, alarm veriliyor!

5

Antalya'da özellikle kıyı bölgelerde yer altı suyunda aşırı çekime bağlı tuzlanma başladığını belirten Prof. Dr. Muhammetoğlu, “Korkuteli ve Elmalı gibi ilçelerimizde yüzey suyu kaynakları sınırlı. Yeni kuyular açılıyor ancak özellikle kıyı bölgelerimizde yer altı suyu çekimleri arttıkça tuzlanma riski yükseliyor. Bu da suyun kullanılabilirliğini düşürüyor. Tarımda kullanılan suyun sayaç sistemiyle ölçülmesi ve hacim bazlı fiyatlandırılması önemli. Bu sayede hem adil hem tasarruf odaklı bir sistem kurulabilir" dedi.Türkiye'nin kişi başı yıllık kullanılabilir su miktarının 1300 metreküp civarında olduğunu kaydeden Prof. Dr. Muhammetoğlu, “1000 metreküpün altı su fakiri ülke anlamına geliyor. Aradaki fark az ama hızla kapanıyor. 2030 yılına kadar Türkiye'nin su fakiri konumuna geçme riski var. Antalya'da da su kaynaklarında yüzde 20-30 oranında azalma yaşanıyor" diye konuştu.



'HERKES SORUMLU'



Su yönetiminin sadece kurumların değil, bireylerin de sorumluluğunda olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ayşe Muhammetoğlu, “Hepimiz bu sürecin parçasıyız. Sanayide, tarımda, turizmde ve bireysel yaşamda suyu verimli kullanmak zorundayız. Şebeke kayıplarının azaltılması, tarımda verimliliğin artırılması, kaynak çeşitlendirmesi ve tasarruf bilincinin güçlendirilmesi artık bir zorunluluk" dedi.