Antalya'da orman atıkları geçim kapısı oldu! Yüzlerce aile Noel çelengi üreterek talebe yetişmeye çalışıyor

1,5-2 MİLYON DOLARLIK İHRACAT



Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, "Noel çelengi her yıl aralık ayı içerisinde gönderdiğimiz bir ürün grubumuz. Özellikle Burdur ve çevresinde üretiliyor bu çelenkler. Başta Almanya, Hollanda, İngiltere olmak üzere Avrupa'da birçok ülkeye gönderiliyor. Bu yıl tahmin ediyorum ki 1,5-2 milyon dolarlık çelenk gönderimi olacaktır. Bu da 2-2,5 milyon adet demek. Sadece aralık ayı içerisinde yoğun oluyor. İyi bir ihracat geliri diyebilirim" dedi.