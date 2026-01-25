Antalya'da mağaza açılışında indirimden yararlanmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu
Antalya'da bir zincir marketin açılışında oyun konsolu ve telefon başta olmak üzere teknoloji ürünlerindeki indirimi ve 1000 TL'lik hediye çekini duyanlar, alışveriş merkezine akın etti. Yağmura rağmen geceden kuyruğa girenler saatlerce bekledi. İndirim fırsatlarından yararlanmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.
Antalya'da bir zincir marketin açılışa özel teknoloji ürünlerindeki indirim ilgi gördü. Kimi karne, kimi ara tatil, kimi de doğum günü sürprizi yapmak için saatlerce sırada bekledi. Gece otoparkta aracında uyuyanlar, kamp sandalyesiyle saat geçirenler, hava durumuna göre tedarikli gelenler saatlerce bekledi. Oyun konsolu ve telefon başta olmak üzere birçok teknoloji üründe yaşanan indirim izdihama sebep oldu. AVM içerisindeki katlarda oluşan uzun kuyruklar dışarıya taştı. Mağaza yetkililerinin yağmurluk ve şemsiye desteğinde bulunmasıyla herhangi bir mağduriyet yaşanmadan açılış programı gerçekleşti. Kuyrukta bekleyenlere sıcak çorba ikram edildi.
Teknoloji ürünlerindeki indirimin yanı sıra 2 bin kişiye 1000 TL hediye çeki verileceğini duyanlar açılışa 10 saat kala kuyruğa girdi. Marketin önünde gece yarısı başlayan ve 1 kilometreyi aşan kuyrukların uzunluğu görüntülere yansıdı. Vatandaşlar, uzun bekleyiş sonrasında hediye alışveriş çekini alıp, markete hücum etti. Kurdele kesiminin ardından açılışı gerçekleşen markette mahşeri kalabalık izdihama neden oldu. Marketin açılışa özel indirimleri; özellikle teknoloji, et, kuru gıda, mobilya, tekstil, mutfak, şarküteri, ev, dekorasyon ve yapı malzemeleri bölümlerinde aşırı yoğunluklar dikkatlerden kaçmadı. Vatandaşlar yaşanan yoğunluk nedeniyle zaman zaman alışveriş yapmakta zorlandı. Mehteran, palyaço ve maskot karakterler gibi gösterilerin yapıldığı açılış törenine şirketin yönetim kurulu başkanı Yavuz Yeğen, yönetim kurulu üyesi Halil İbrahim Yeğen, şirket müdürleri, protokol mensupları ve vatandaşlar katıldı.
Yapılan açıklamada, "25 bin metrekarelik alanı, yaklaşık 50 bin ürün çeşidi ve 5 bin araçlık otopark kapasitesiyle market, ziyaretçilere ulaşım ve park kolaylığı sağlıyor. Bu özellik açılış günü yaşanan yoğunlukta da dikkat çekerken, market sadece açılış gününe özel kampanyalarla değil, uzun vadeli '365 gün hesaplı fiyat' politikasıyla tüketicilere uygun fiyatlı alışveriş imkanı sağlıyor" denildi.Sırada bekleyen vatandaşlardan İsmail Güven, “Dün gece 12'den beri buradayız, Fethiye'den geldik. Oyun konsolu ve benzer teknolojik ürünler için geldik. Hava yağmurlu, otele gittik fakat kuyruk olur diye geri döndük. Hava bizim şansımıza sanırım oldukça olumsuz ama yine de yoğunluk var. Hediye çeki de alacağız, eşimle geldik onunla beraber 2 bin lira hediye çekimiz olacak. Dışardaki fiyata göre 10 bin lira karımız olacak" dedi. Şehir dışından geldiklerini ifade eden Raif Urus, “Bursa'dan buraya geldik, saat sekizden beri buradayız. Oyun konsolu ve kol almaya geldim. Daha da bir şeyler bulursam alacağım. Yedi tane oyun konsolu alıp oyun salonu kurmak istiyorum aslında onun için almaya geldim. Hava şartları benim için fark etmez, biz dört kişi sırf bunun için Bursa'dan geldik" diye konuştu.