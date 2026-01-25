Antalya'da mağaza açılışında indirimden yararlanmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu

3

Yapılan açıklamada, "25 bin metrekarelik alanı, yaklaşık 50 bin ürün çeşidi ve 5 bin araçlık otopark kapasitesiyle market, ziyaretçilere ulaşım ve park kolaylığı sağlıyor. Bu özellik açılış günü yaşanan yoğunlukta da dikkat çekerken, market sadece açılış gününe özel kampanyalarla değil, uzun vadeli '365 gün hesaplı fiyat' politikasıyla tüketicilere uygun fiyatlı alışveriş imkanı sağlıyor" denildi.Sırada bekleyen vatandaşlardan İsmail Güven, “Dün gece 12'den beri buradayız, Fethiye'den geldik. Oyun konsolu ve benzer teknolojik ürünler için geldik. Hava yağmurlu, otele gittik fakat kuyruk olur diye geri döndük. Hava bizim şansımıza sanırım oldukça olumsuz ama yine de yoğunluk var. Hediye çeki de alacağız, eşimle geldik onunla beraber 2 bin lira hediye çekimiz olacak. Dışardaki fiyata göre 10 bin lira karımız olacak" dedi. Şehir dışından geldiklerini ifade eden Raif Urus, “Bursa'dan buraya geldik, saat sekizden beri buradayız. Oyun konsolu ve kol almaya geldim. Daha da bir şeyler bulursam alacağım. Yedi tane oyun konsolu alıp oyun salonu kurmak istiyorum aslında onun için almaya geldim. Hava şartları benim için fark etmez, biz dört kişi sırf bunun için Bursa'dan geldik" diye konuştu.