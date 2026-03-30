Antalya'da ilk kez üretildi, talebe yetişilemiyor! Avrupa bu çiçeğin peşinde

Ziraat mühendisi Anıl Yolcular, "Yeni üretimini yaptığımız çeşit aslanağzı ve bu sene ilk denememizi yapmaktayız. 7 dönümlük alanda yaklaşık 1 milyon dallık çiçek üretimi ve ihracatı planlıyoruz. Antalya'da kesme çiçek sektörü en çok karanfil üretimi ve ihracatı yapıyor. Fakat biz alternatif, yeni ürünler üzerine de çalışmalar yapıyoruz. Örneğin bu yeni ürünün karanfile göre işçiliği daha az ve daha hızlı gelişiyor. Hastalık ve zararlılara karşı dayanımı daha fazla" dedi.