Antalya'da ilk kez üretildi, talebe yetişilemiyor! Avrupa bu çiçeğin peşinde
Türkiye'nin kesme çiçek üssü Antalya, ürün çeşitliliğine bir yenisini daha ekledi! Karanfil ve gülün ardından Serik'te deneme üretimi başarıyla tamamlanan 'aslanağzı' çiçeği için Avrupa ülkelerinden yoğun talep gelmeye başladı.
Yılbaşı, Sevgililer Günü, Kadınlar Günü ve Anneler Günü gibi özel günlerde ihracatta yoğun dönemlerin yaşandığı Antalya'da sektör, kesme çiçek türlerini de çeşitlendiriyor. Kentte üretimi yapılan türler arasında ilk sırada karanfil çeşitleri geliyor. Ardından kesme gül, gerbera, krizantem, ayçiçeği, hüsnüyusuf, suda lale gibi türler arasına, yeni bir tür eklendi.
Serik ilçesi Belek bölgesinde karanfil fide üretimi ve suda lale üretimiyle çeşitli kesme çiçek türlerinin üretiminin yapıldığı firma, yeni bir kesme çiçek türü olarak 'aslanağzı' üretim sürecini başarıya ulaştırdı ve ilk ihracatını da bu yıl gerçekleştirdi.
Ziraat mühendisi Anıl Yolcular, "Yeni üretimini yaptığımız çeşit aslanağzı ve bu sene ilk denememizi yapmaktayız. 7 dönümlük alanda yaklaşık 1 milyon dallık çiçek üretimi ve ihracatı planlıyoruz. Antalya'da kesme çiçek sektörü en çok karanfil üretimi ve ihracatı yapıyor. Fakat biz alternatif, yeni ürünler üzerine de çalışmalar yapıyoruz. Örneğin bu yeni ürünün karanfile göre işçiliği daha az ve daha hızlı gelişiyor. Hastalık ve zararlılara karşı dayanımı daha fazla" dedi.
Aslanağzı çiçeğinin ilk ihracatının Avrupa ülkelerine başladığını açıklayan Anıl Yolcular, "Şu an Avrupa ülkelerinin tamamına ihracat yapmaktayız. İlerleyen dönemlerde diğer ülkelere de yapmayı planlıyoruz. Üretim sezonunu 1 yıl boyunca kademeli olarak tutmaktayız. Hızlı gelişen bir sektör olduğu için haftalık ihracatlar, haftalık kesimler yapmaktayız. Yani bu hafta mesela bir bölgenin dikimini yaptıysak diğer bölgede kesim yapmaktayız.
5 rengimiz mevcut, beyaz, pembe, kırmızı, turuncu ve sarı renklerin üretimi yapılmakta. Talebinin artacağını düşünüyorum. Çünkü artık alternatif ürünlerin de yetiştirilmesi gerekmekte. Herkes aynı ürünü yetiştirdiği zaman bu ürünün katma değeri düşüyor" diye konuştu.