Antalya'da hasat bir ay gecikti, hem verim hem fiyat düştü: Çiftçi, son 25 yılın en kötü sezonunu yaşıyor!

Hasadın son günlerinde olduklarını söyleyen üretici Kerime Seher Songül ise, "Hasatta Son günümüzü yaşıyoruz. Bu sene hava şartlarından dolayı hasada geç başladık ama kaliteli oldu. Sabah saat 7'de başlıyoruz, öğleden sonra 2-3 gibi bitiriyoruz. Mahsulümüz kaliteli ama geçen yıllara göre az oldu. Hava şartlarından dolayı verim bu yıl düşük. İnşallah gelecek sene daha iyi olur." diye konuştu.