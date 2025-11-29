Antalya'da günde 500 ton toplanıyor! Bu hasat zengin edecek, talep patladı

5

Finike portakalının kabuğunun ince, şeker oranının yüksek olduğunu ve ağızda posa bırakmadığını belirten Geyikçi, "Finike topraklarının ve havasının verdiği bir aroması var. Bu aromayı hiçbir yerde yakalayamazsınız. Buradan bir ağaç, fidan alıp başka yere dikseniz, aynı lezzeti alamazsınız. Portakalı soyduğunuzda içindeki beyaz lifini de yerseniz ağzınızda posa kalmaz ve şeker nasıl ağızda eriyorsa Finike portakalı da aynı şekilde ağızda posa bırakmadan erir." diye konuştu.