Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemAntalya'da festival hızlı başladı! 41 mahalle birbiriyle yarıştı
HaberlerGündem Haberleri Antalya'da festival hızlı başladı! 41 mahalle birbiriyle yarıştı

Antalya'da festival hızlı başladı! 41 mahalle birbiriyle yarıştı

26. Tarım ve Seracılık Festivali eğlenceli ve renkli görüntülere sahne olan "Yörük Göçü" etkinliği ile başladı.

• 27 Nisan 2025 - 07:26 • Son Güncelleme:
• 27 Nisan 2025 - 07:26 • Son Güncelleme:
1Antalyada festival hızlı başladı 41 mahalle birbiriyle yarıştı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen 26. Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali, Yörük Göçü korteji ile başladı.

2Antalyada festival hızlı başladı 41 mahalle birbiriyle yarıştı

Kumluca Hükumet Konağı önünden hareket eden kortej, geleneksel Yörük kıyafetleri giymiş katılımcılar, atlar, develer ve yöresel müzikler eşliğinde renkli görüntüler oluşturdu.

3Antalyada festival hızlı başladı 41 mahalle birbiriyle yarıştı

Yörük Göçü kortejinde 41 mahalle kendine has yaşam biçimlerini canlandırdı. Yöresel kıyafet giyen mahalle sakinleri müzik eşliğinde oyunlar oynadı.

4Antalyada festival hızlı başladı 41 mahalle birbiriyle yarıştı

Vatandaşlar, kortej güzergahı boyunca mahallelilerin eğlencelerini ve eski yaşam malzemeleri ile tarım malzemelerini kaldırımlardan izledi.

5Antalyada festival hızlı başladı 41 mahalle birbiriyle yarıştı

Kortejde, oğlak, at yavrusu gibi hayvanlar izleyicilerin ilgi odağı oldu. Yine kortejdeki küçük çocuklar da izleyenlerin ilgisini çekti.

6Antalyada festival hızlı başladı 41 mahalle birbiriyle yarıştı

Korteji izleyen vatandaşlar, çok korteji güzel bulduklarını her yıl düzenlenmeye devam edilmesini istedi.

7Antalyada festival hızlı başladı 41 mahalle birbiriyle yarıştı

Festival boyunca, Kumluca'nın çeşitli noktalarında düzenlenecek etkinliklerle Yörük kültürü tanıtılacak ve yaşatılacak.

8Antalyada festival hızlı başladı 41 mahalle birbiriyle yarıştı

Festival, 4 Mayıs'a kadar konserler, halk oyunları şenliği, acı biber yeme yarışması gibi çeşitli etkinliklerle devam edecek.