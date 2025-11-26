Antalya'da fahiş fiyat operasyonu! İnternetten tanıştıkları kadınların götürdükleri mekanlar tehditle hesap aldı

3

İTİRAZ ERDEN MÜŞTERİYE SİLAHLI TEHDİT



Müşterilerin hesaba itiraz etmesi üzerine şüphelilerin silah göstermenin yanı sıra cebir ve tehditle nakit ödeme, kredi kartı kullanımı ya da mobil bankacılık üzerinden kredi çektirerek ödeme almaya zorladığı, elde edilen paraların ise işletme yöneticileri ile çalışanlar arasında paylaştırıldığı belirlendi.