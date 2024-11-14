Antalya'da evde ölü bulunan 3 kardeşin ailesi cenazesini almaya gelemeyecek

Telefonla kardeşlerin İran'daki ablalarıyla konuşan Asedi, “Bunlar benim dostlarım, şu an cenazeleri almaları için aileleriyle görüşüyorum. Anne ve babaları yok, sadece 3 ablaları var. Ablaları da gelemeyeceklerini söyledi. Ben teslim almayı kabul etmem çünkü onların sadece dostlarıyım. Kanunen teslim alamam" dedi.