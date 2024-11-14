Antalya'da evde ölü bulunan 3 kardeşin ailesi cenazesini almaya gelemeyecek
Antalya'da bir süre önce çalışmak için gelen ve yakınları ulaşamayınca camları bantla, kapı altları havlu ile kapatılan, mangal içerisinde kömür yakılmış odada ölü bulunan İranlı Mohammedreza Yasovalian (44), Mohsen Yasovalian (36) ve Amirhossein Yasovalian (33) kardeşlerin cenazeleri morgdan alınmadı. Cenazelerle ilgili İran'daki yakınlarına bilgi verdiğini belirten ölenlerin yakını Emrullah Asedi, “İran'da 3 ablaları var. Bana cenazeleri almaya gelemeyeceklerini söylediler" dedi.
Semih ERSÖZLER- Aysu DURSUN/ANTALYA, (DHA)
• 14 Kasım 2024 - 12:39 • Son Güncelleme:
Semih ERSÖZLER- Aysu DURSUN/ANTALYA, (DHA)
• 14 Kasım 2024 - 12:39 • Son Güncelleme: