Antalya'da epilepsi hastasının acı ölümü! Sulama kanalında bulundu
21.12.2025 - 09:41
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 18 Aralık'tan bu yana kendisinden haber alınamayan epilepsi hastası kayıp şahıs, sulama kanalında ölü bulundu.
Olay yerine gelen itfaiye ekibince kanaldan çıkarılan şahsın, 18 Aralık Perşembe günü Yukarı Pazarcı Mahallesi'ndeki evlerinden ayrılan, 19 Aralık Cuma günü kız kardeşinin Cumhuriyet Polis Karakolu'na kayıp başvurusunda bulunduğu epilepsi hastası ve yüzde 61 engelli 54 yaşındaki Okay Dulundu'ya ait olduğu belirlendi.
Dulundu'nun cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.