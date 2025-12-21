GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAntalya'da epilepsi hastasının acı ölümü! Sulama kanalında bulundu
HaberlerGündem Haberleri Antalya'da epilepsi hastasının acı ölümü! Sulama kanalında bulundu

Antalya'da epilepsi hastasının acı ölümü! Sulama kanalında bulundu

21.12.2025 - 09:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANTALYA (İHA) -

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 18 Aralık'tan bu yana kendisinden haber alınamayan epilepsi hastası kayıp şahıs, sulama kanalında ölü bulundu.

1Antalya'da epilepsi hastasının acı ölümü! Sulama kanalında bulundu

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi kurtarma ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emek Mahallesi 3015 Sokak'taki sulama kanalında bir erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

2Antalya'da epilepsi hastasının acı ölümü! Sulama kanalında bulundu

Olay yerine gelen itfaiye ekibince kanaldan çıkarılan şahsın, 18 Aralık Perşembe günü Yukarı Pazarcı Mahallesi'ndeki evlerinden ayrılan, 19 Aralık Cuma günü kız kardeşinin Cumhuriyet Polis Karakolu'na kayıp başvurusunda bulunduğu epilepsi hastası ve yüzde 61 engelli 54 yaşındaki Okay Dulundu'ya ait olduğu belirlendi.

3Antalya'da epilepsi hastasının acı ölümü! Sulama kanalında bulundu

Dulundu'nun cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.