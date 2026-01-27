GAZETE VATAN ANA SAYFA
Antalya'da denizin rengi değişti! Sahilde mücevher avı başladı!

27.01.2026 - 14:48Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Adem AKALAN- Aysu DURSUN/ANTALYA, (DHA)

Antalya'da etkili olan şiddetli fırtınada Boğaçayı’ndan gelen sel suları nedeniyle Konyaaltı Sahili tamamen kahverengiye büründü. Yağmura rağmen bazı vatandaşların sahilde koşu yaptığı gözlenirken sahilde mücevher arayanlar da dikkatlerden kaçmadı.

Turizm kenti Antalya için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ‘sarı kod'lu uyarının ardından gece saatlerinde etkisini arttıran şiddetli sağanak ve fırtına, kent genelinde etkili oldu. Kuvvetli rüzgar ve dalgalar, sahil kesiminde zor anlar yaşattı.

Yağışların ardından gelen sel suları Boğaçayı üzerinden Konyaaltı Sahili’ne döküldü. Alüvyon yüklü su nedeniyle her dönem berrak görüntüsüyle dikkati çeken denizin rengi kahveren

Kuvvetli fırtınayla birlikte yükselen dalgalar sahil bandında zarar yol açtı. Sahil boyunca taş, kum ve çeşitli atıklar sürüklendi.

Yağmura rağmen bazı vatandaşların sahilde koşu yaptığı ve dalgaları izlediği gözlendi. Değerli mücevher ve bozuk para arayanların adresi de sahil oldu.