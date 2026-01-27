Antalya'da denizin rengi değişti! Sahilde mücevher avı başladı!
27.01.2026 - 14:48
Antalya'da etkili olan şiddetli fırtınada Boğaçayı’ndan gelen sel suları nedeniyle Konyaaltı Sahili tamamen kahverengiye büründü. Yağmura rağmen bazı vatandaşların sahilde koşu yaptığı gözlenirken sahilde mücevher arayanlar da dikkatlerden kaçmadı.
Yağışların ardından gelen sel suları Boğaçayı üzerinden Konyaaltı Sahili’ne döküldü. Alüvyon yüklü su nedeniyle her dönem berrak görüntüsüyle dikkati çeken denizin rengi kahveren
Kuvvetli fırtınayla birlikte yükselen dalgalar sahil bandında zarar yol açtı. Sahil boyunca taş, kum ve çeşitli atıklar sürüklendi.
Yağmura rağmen bazı vatandaşların sahilde koşu yaptığı ve dalgaları izlediği gözlendi. Değerli mücevher ve bozuk para arayanların adresi de sahil oldu.