Antalya'da dehşet! Komşuların ihbarı korkunç olayı ortaya çıkardı

3

Bunun üzerine adrese Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Kardeşi ile yaptığı görüşme sonrası Özgür Yeke'nin oturduğu ikamete gelen ablası ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Sinir krizi geçiren ve daireye girmesine izin verilmeyen abla ekiplere, "Ölmemiş değil mi, polis abi. Ölmemiş" diyerek kardeşinden bir haber almaya çalıştı.