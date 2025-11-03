Antalya'da bir vatandaşı yaralayan aslan Zeus'un heykeli yapıldı! 'Onu sanatımla ölümsüzleştirmek istedim'

5

'BELKİ HAYVANLARIN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN BİR VESİLE OLUR'



Aslan Zeus'un öldürülmesiyle başlayan tartışmaların kendisini sanat aracılığıyla düşünmeye yönelttiğini söyleyen Dönmez, "Aslında hayvanın bir zararı yoktu. İnsanların onları anlaması gerekiyor. Hayvanat bahçelerine de karşıyım. Çünkü bu hayvanların doğal yaşamlarından koparılması bana göre doğru değil. Ben bu eserle sevgiyi tutsak ederek değil, serbest bırakarak göstermeyi istedim. Belki de bu heykel, hayvanların özgürlüğü için bir vesile olur" diye konuştu.