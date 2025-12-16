Antalya dünya sahnesinde! Türkiye'den ilk kez bir şehir bu listede

3

Bu listenin kamuoyunun ve turizm dünyasının ilgisini bu yöne çekerek sağlıklı ve sürdürülebilir bir turizm anlayışını yerleştirmeye çalıştığını dile getiren Yavuz, "Turizmin dengeli bir dağılım sergilemesi ve ülkenin kendi halkına tatil imkanının sunulması en önemli kriterler arasında. Bütün bu kriterler değerlendirilerek birkaç yıldır hazırlanan bu listeye bu yıla kadar Türkiye'den hiçbir şehir giremiyordu. Zaten biz de gelen turist sayısına odaklandığımız için pek farkına da varmıyorduk. Ancak son yıllarda iki liste birden değerlendiriliyor. En çok turist giden değil, en sağlıklı gelişen turizm destinasyonları öne çıkıyor. Bu önümüzdeki yıllarda daha da belirgin bir hal alacak. İşte o listeye bu yıl ilk kez Türkiye'den bir şehir girdi, Antalya" dedi.