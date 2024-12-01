Antalya Demre'de çocuklar okula gidebilmek için her gün deniz yolculuğu yapıyor
Antalya'nın Demre ilçesinde uzun yıllardır kara yolu ulaşımı olmayan ada ve yarımadalardaki öğrencilerin okula götürülmesi için tekne kullanılıyor. Öğrenciler her gün okula gitmek için 2 kilometresi deniz olmak üzere toplam 5 kilometre yolculuk yapıyor.
Mehmet ÇINAR- Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)-
• 01 Aralık 2024 - 10:36 • Son Güncelleme:
Mehmet ÇINAR- Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)-
• 01 Aralık 2024 - 10:36 • Son Güncelleme: