Antalya Demre'de çocuklar okula gidebilmek için her gün deniz yolculuğu yapıyor

Demre'de M.Ö. 4'üncü yüzyıldan bu yana insan yaşamının olduğu bir Likya köyü olarak bilinen Kekova bölgesindeki Üçağız Mahallesi'nin yarımada şeklindeki bölümü olan Kaleköy, tarihi batık şehri, eşsiz koyları, Selçuklu mimarisi ve tarihi kalesi gibi hem tarihi hem de doğal değerleriyle her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor.