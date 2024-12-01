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Antalya Demre'de çocuklar okula gidebilmek için her gün deniz yolculuğu yapıyor

Antalya'nın Demre ilçesinde uzun yıllardır kara yolu ulaşımı olmayan ada ve yarımadalardaki öğrencilerin okula götürülmesi için tekne kullanılıyor. Öğrenciler her gün okula gitmek için 2 kilometresi deniz olmak üzere toplam 5 kilometre yolculuk yapıyor.

Mehmet ÇINAR- Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)-
• 01 Aralık 2024 - 10:36 • Son Güncelleme:
Mehmet ÇINAR- Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)-
• 01 Aralık 2024 - 10:36 • Son Güncelleme:
1Antalya Demrede çocuklar okula gidebilmek için her gün deniz yolculuğu yapıyor

Demre'de M.Ö. 4'üncü yüzyıldan bu yana insan yaşamının olduğu bir Likya köyü olarak bilinen Kekova bölgesindeki Üçağız Mahallesi'nin yarımada şeklindeki bölümü olan Kaleköy, tarihi batık şehri, eşsiz koyları, Selçuklu mimarisi ve tarihi kalesi gibi hem tarihi hem de doğal değerleriyle her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor.

2Antalya Demrede çocuklar okula gidebilmek için her gün deniz yolculuğu yapıyor

Cumhuriyet öncesi dönemlerde Rumların ve Türklerin birlikte yaşadığı balıkçı köyü olan Kaleköy, bugün ise sadece deniz yoluyla ulaşılabilen turistik bir merkeze dönüştü. Kaleköy'e her gün Demre, Kaş ve Üçağız'dan yat ve tekne turları düzenleniyor. Kaleköy, mavi yolculuğa çıkan lüks yatların da uğrak noktalarından biri konumunda.

3Antalya Demrede çocuklar okula gidebilmek için her gün deniz yolculuğu yapıyor

Kara yolu bağlantısı olmadığı için öğrenciler okula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından her yıl ihale usulüyle kiralanan tekneyle deniz yoluyla gidip geliyor.

4BU YIL 2 ÖĞRENCİ VAR

BU YIL 2 ÖĞRENCİ VAR

18 yıldır Kaş'a bağlı 'Aperlai' olarak da bilinen Sahil Kılınçlı Mahallesi Salaş İskelesi'nden öğrenci alan tekne, bu yıl sadece Kaleköy'e gidiyor. Her sabah tekne saat 07.50'de hareket edip yaklaşık 2 kilometrelik deniz yolculuğu sonrası Kaleköy'e ulaşıyor.

5Antalya Demrede çocuklar okula gidebilmek için her gün deniz yolculuğu yapıyor

Kaleköy'deki limandan ortaokul öğrencileri Ömür Karataş ve Pınar Demirel'i alan tekne, yeniden Üçağız'daki limana dönüp, öğrencileri karaya indiriyor.

6Antalya Demrede çocuklar okula gidebilmek için her gün deniz yolculuğu yapıyor

Öğrenciler burada bekleyen ve diğer mahallelerden çocukları toplayan okul servisine binerek yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Çevreli Bozoğlu- Tarkun Ortaokulu'na gidiyor. Okul bitiminde de aynı şekilde öğrenciler okul servisiyle limana geliyor ve tekneyle yaklaşık 15- 20 dakikalık yolculuk sonrasında Kaleköy'deki evlerine dönüyor.

717 YILDIR AYNI KAPTAN TAŞIYOR

17 YILDIR AYNI KAPTAN TAŞIYOR

Kaleköy'den 18 yıldır devam eden tekneyle taşıma işini ise son 17 yıldır kaptan Mehmet Ekici yapıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün her yıl tekneyle taşıma işlemi için ihale düzenlediğini ve son 17 yıldır bu işi kendisinin yaptığını belirten kaptan Ekici,

8Antalya Demrede çocuklar okula gidebilmek için her gün deniz yolculuğu yapıyor

17 yıldır köyün bütün öğrencilerini teknesiyle taşıdığını ve birçoğunun üniversiteye gittiğini, içlerinden doktor, avukat, öğretmen çıkanlar olduğunu söyledi. Çocukların okul yolculuğunun denizde hava durumuna göre 15- 20 dakika sürdüğünü belirten Ekici, fırtınalı, riskli havalarda ise yola çıkmadıklarını kaydetti.

9ÖĞRENCİLER MEMNUN

ÖĞRENCİLER MEMNUN

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin batık şehir olarak da bilinen Simena Antik Kenti, Kekova ve Üçağız bölgesindeki eşsiz doğa ve koyları ziyaret etmek için tekne turları için geldiği Kaleköy'de yaşayıp, okula gitmek için her gün denize açılan öğrencilerden Pınar Demirel, bu yıl 8'inci sınıfa gidiyor.

10Antalya Demrede çocuklar okula gidebilmek için her gün deniz yolculuğu yapıyor

Demirel, "Kaleköy'de yaşıyorum ve deniz ulaşımıyla okula gidip geliyoruz. Çok rahat, çok güzel. 8 yıldır tekneyle okula gidiyorum. Kötü havalarda bazen brandayı kapatıp gidiyoruz" dedi.