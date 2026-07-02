Annesini taklit ederek başladı! Şimdi hem kendi işinin patronu hem de kadınlara meslek öğretiyor

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Haftanın beş günü yaklaşık 30 kadın kursiyere eğitim verdiğini belirten Engin, "90'lı yıllarda annem süs için yapay çiçekler yapardı ve ben de annemi taklit ederek bu sanatı öğrenmeye başladım ve bunda da başarılı olduğuma inanıyorum. Bugün Devrek'te takı tasarım alanında hatırı sayılır bir yerdeyim. Şuan mağazamızda binlerce ürün var. Bunların birçoğu ince el işçilikleridir genellikle çoğu hem şahsımın hem de kursiyerlerimizin kendi imalatları olan el emeği göz nuru ürünlerdir" dedi.