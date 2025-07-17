GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAnkara'nın tam ortasında altın aradılar: Semt sakinleri gece yarısı uyandı
HaberlerGündem Haberleri Ankara'nın tam ortasında altın aradılar: Semt sakinleri gece yarısı uyandı

Ankara'nın tam ortasında altın aradılar: Semt sakinleri gece yarısı uyandı

17.07.2025 - 15:06Güncellenme Tarihi:

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Yenikent semtinde bulunan ve geçmişte Ermenilere ait olduğu bilinen tarihi bir mezarlık, definecilerin hedefi haline geldi. Kimliği belirsiz kişiler, zaman zaman gece saatlerinde mezarlık alanına girerek kazılar yapıyor.

1Ankara'nın tam ortasında altın aradılar: Semt sakinleri gece yarısı uyandı

Mezarlığın hemen yanında evi bulunan vatandaşlar gece geç saatlerde gelen kişiler tarafından yapılan kaçak kazıların hem çevreyi tahrip ettiğini hem de güvenlik kaygısı oluşturduğunu belirten mahalle sakinleri, yetkililerin harekete geçmesini istiyor.

2Ankara'nın tam ortasında altın aradılar: Semt sakinleri gece yarısı uyandı

Mezarlığın bitişiğinde yaşayan Talat Balabanoğlu, tedirginliğini getirerek "Burası şu anda harap bir halde. Mezarlığı kazanlar, Ermenilerin zengin olduğunu sanıyor olmalı. Benim burada bahçem var, gelip kazdıklarını görüyorum. Birçok mezarın yeri değiştirilmiş durumda. Genellikle gece saatlerinde geliyorlar, bu yüzden çoğu zaman fark edemiyoruz. Yılda bir kez gelip burada gün yapıyorlar ama asıl değerlerine sahip çıkmıyorlar. Bu durumdan ciddi anlamda tedirginiz. Bugün mezarlıkta define arayanlar, yarın evlerimize de girebilir. Bahçemizde bir şey olduğunu düşünüp kazabilirler. Yetkililerin bu işe el atmasını istiyoruz" dedi.

3Ankara'nın tam ortasında altın aradılar: Semt sakinleri gece yarısı uyandı

Mahalleli, hem tarihi dokunun korunması hem de güvenlik endişelerinin giderilmesi için mezarlığın çevresine kamera sistemleri kurulması ve düzenli denetim yapılması çağrısında bulunuyor.