"TAŞIMA SUYLA DEĞİRMEN DÖNMEZ"

Su ihtiyacını karşılamak için her evde bir tankerin takılı olduğunu kaydeden Ahmet Aydın, "Her gün 20-25 kilometre uzaktan su getiriyoruz. Susuzluktan hem hayvanlar hem insanlar kırılıyor. Biz de Türkiye'nin insanıyız. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Haymana Belediyesi bize bakmıyor, ilgi göstermiyor. Vahim durumdayız, perişanız. Her kapıda takılı olan tankerler elektrikle su pompalıyor evlerimize. Taşıma suyla değirmen dönmez. 3-5 gün sürecek olsa idare edelim diyeceğiz ama öyle değil. Mansur Yavaş seçim zamanında bize söz verdi ama üç sondajdan da çıkan suyun olumsuz olduğunu söylüyorlar" dedi.