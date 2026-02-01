Ankara'da hobi olarak başladı: Evcil hayvanlara yeni alternatif yarattı!

3





"Bu keçilere, cebe sığan cüce keçiler diyebiliriz"



Cüce keçilerin Nijerya’ya has ve ortalama 45 santimetre boylarında olduğunu aktaran işletme sahibi Erdinç Kızılçelik, "İşletmemize tavukla başladık, cüce keçi merakımız vardı. Bundan 10-15 yıl önce müşterimde cüce keçi görmüştüm sonrasında ilk olarak 2 adet cüce keçiyle bu işe başladık. Cüce keçiler toplu bir yerde bulunmadığı için, Türkiye'nin her yerini dolaştık. Çanakkale'ye gittik, 4 tane keçi aldık, Osmaniye'ye gittik, 3 tane keçi aldık. Yani Türkiye'nin hemen hemen her yerinden keçi topladık diyebilirim. Bu keçiler, Nijerya'ya has keçiler. Keçiler ortalama 40-45 santimetre, bazen 35 santimetre boyunda oluyor. Bu keçilere, cebe sığan cüce keçiler diyebiliriz. Doğduklarında 400-500 gram civarında oluyor. Keçilerin 150-155 gün doğum süresi var. Yavrular doğduktan sonra 2 ay içerisinde kendileri sürüye katılabiliyorlar, keçilerimizi hemen sürüye bırakmıyoruz. Sosyal medyada keçilerin süt randımanı veya et randımanı var mı diye soranlar var. Bu keçilerde süt ve et randımanı yok" dedi.