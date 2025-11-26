Ankara'da hasat devam ediyor! Çiftçiler son ürünler için tarlalara indi: Sıcak yaktı, verim düştü

3

Burası tahminen 25 dönüm kadar. Akşam eve gidiyoruz, sabah tekrar işe geliyoruz. Günüm böyle geçiyor. İki yaprak ya da bir yaprak bırakarak kesiyoruz, çünkü ezilmemesi lazım. Giderken sağlam gitmesi lazım. Millete sağlam bir şey göndermek isteriz. Mallar Ankara haline gidiyor. Yol kenarından satın alma çoğunlukla olmaz. Çünkü burada hazırlığımız yok. Tartı falan yok, kiloyla satılıyor. O yüzden pek almazlar. Bir iki isteyen olursa veriyoruz" diye konuştu.