ANKARA HAVA DURUMU | 15 Mayıs 2026 canlı Ankara hava durumu! Ankara’da bugün hava nasıl olacak?
Ankara hava durumu 15 Mayıs 2026 verileri vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Başkentte bugün hava nasıl olacak sorusu özellikle sabah saatlerinden itibaren gündemde yer alıyor. Meteoroloji tahminlerine göre Ankara’da bugün çok bulutlu ve yer yer yağmur etkili olacak. Sıcaklıkların düşüşe geçtiği başkentte rüzgar da zaman zaman etkisini artıracak. “Ankara bugün hava nasıl?”, “Ankara hava durumu son dakika”, “15 Mayıs Ankara hava durumu” ve “Ankara’da yağmur var mı?” gibi soruların yanıtı haberimizde yer alıyor.
Ankara hava durumu 15 Mayıs 2026 Cuma günü için yapılan tahminlere göre şehir genelinde çok bulutlu ve aralıklı yağışlı bir hava bekleniyor. Gün içinde özellikle öğle saatlerinden sonra yağmur geçişlerinin etkili olacağı değerlendiriliyor.
Hava sıcaklığı ise mevsim normallerinin altında seyrediyor. Günün en yüksek sıcaklığının 17 derece, en düşük sıcaklığın ise 10 derece civarında olması bekleniyor. Bu durum Ankara’da serin ve kapalı bir gün yaşanacağını gösteriyor.
ANKARA’DA YAĞMUR VAR MI?
“Ankara’da bugün yağmur var mı?” sorusu günün en çok merak edilen başlıklarından biri oldu. Yapılan son değerlendirmelere göre Ankara’da yer yer hafif ve orta şiddette sağanak yağış görülecek.
Yağışların özellikle öğleden sonra etkisini artırabileceği tahmin edilirken, akşam saatlerine doğru yer yer hafiflemesi bekleniyor. Bu nedenle gün içinde dışarı çıkacak vatandaşların şemsiye bulundurmaları öneriliyor.
ANKARA HAVA DURUMU DETAYLARI
15 Mayıs Ankara hava durumu verileri şu şekilde:
En yüksek sıcaklık: 17°C
En düşük sıcaklık: 10°C
Hava durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağışlı
Nem: Orta-yüksek seviyede
Rüzgar: Kuzeybatı yönlü, zaman zaman orta kuvvette
Gökyüzü: Yoğun bulutlu
Bu veriler doğrultusunda Ankara genelinde gün boyunca güneşin zaman zaman yüzünü gösterse de ağırlıklı olarak kapalı bir hava hakim olacak.
ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
Ankara haftalık hava durumu tahminlerine göre önümüzdeki günlerde hava şu şekilde olacak:
16 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu, 19°C / 7°C
17 Mayıs Pazar: Yer yer yağmur, 22°C / 11°C
18 Mayıs Pazartesi: Yağışlı, 19°C / 10°C
19 Mayıs Salı: Az bulutlu, 20°C / 8°C
Tahminlere göre hafta sonu itibarıyla yağışların azalması ve hava sıcaklıklarının kademeli olarak artması bekleniyor.