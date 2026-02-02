Ankara Baraj Doluluk Oranı 2 Şubat 2026! ASKİ rakamları açıkladı; Yağışlar baraj doluluk oranlarını artırdı

1

Ankara, 2025 yılında son zamanların en kurak dönemlerini yaşadı. Başkent genelinde kuraklık ve yağışın azalması sonucu sular kesilmiş ve vatandaşlar mağdur olmuştu. Fakat son günlerde yer üstünde kalan karların erimesi ve yağan yağmur, barajların doluluk oranlarını artırdı.