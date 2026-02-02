GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAnkara Baraj Doluluk Oranı 2 Şubat 2026! ASKİ rakamları açıkladı; Yağışlar baraj doluluk oranlarını artırdı
HaberlerGündem Haberleri Ankara Baraj Doluluk Oranı 2 Şubat 2026! ASKİ rakamları açıkladı; Yağışlar baraj doluluk oranlarını artırdı

Ankara Baraj Doluluk Oranı 2 Şubat 2026! ASKİ rakamları açıkladı; Yağışlar baraj doluluk oranlarını artırdı

02.02.2026 - 09:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

Ankara baraj doluluk oranları açıklandı. 2 Şubat 2026 günü Ankara'nın önemli içme suyu kaynaklarından olan barajlarda ciddi bir artış yaşandığı gözlemlendi. Kurtboğazı Barajı’nda, eriyen karlar ve son günlerde etkili olan yağışlar sonrası doluluk oranı ciddi oranda artış gösterdi. İşte ASKİ'nin açıkladığı Ankara baraj doluluk oranları...

1Ankara Baraj Doluluk Oranı 2 Şubat 2026! ASKİ rakamları açıkladı; Yağışlar baraj doluluk oranlarını artırdı

Ankara, 2025 yılında son zamanların en kurak dönemlerini yaşadı. Başkent genelinde kuraklık ve yağışın azalması sonucu sular kesilmiş ve vatandaşlar mağdur olmuştu. Fakat son günlerde yer üstünde kalan karların erimesi ve yağan yağmur, barajların doluluk oranlarını artırdı.

2Ankara Baraj Doluluk Oranı 2 Şubat 2026! ASKİ rakamları açıkladı; Yağışlar baraj doluluk oranlarını artırdı

ASKİ’nin verilerine göre Ankara'da baraj doluluk oranları şöyle:

"Akyar Barajı: yüzde 3,89

Çamlıdere Barajı: yüzde 15,14

Çubuk 2 Barajı: yüzde 7,43

3Ankara Baraj Doluluk Oranı 2 Şubat 2026! ASKİ rakamları açıkladı; Yağışlar baraj doluluk oranlarını artırdı

Eğrekkaya Barajı: yüzde 21,60

Kargalı Barajı: yüzde 15,13

Kavşakkaya Barajı: yüzde 5,94

4Ankara Baraj Doluluk Oranı 2 Şubat 2026! ASKİ rakamları açıkladı; Yağışlar baraj doluluk oranlarını artırdı

Kesikköprü Barajı: yüzde 100

Kurtboğazı Barajı: yüzde 10,58

Peçenek Barajı: yüzde 16,63

Türkşerefli Barajı: yüzde 5,92