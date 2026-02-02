Ankara Baraj Doluluk Oranı 2 Şubat 2026! ASKİ rakamları açıkladı; Yağışlar baraj doluluk oranlarını artırdı
02.02.2026 - 09:38Güncellenme Tarihi:
Ankara baraj doluluk oranları açıklandı. 2 Şubat 2026 günü Ankara'nın önemli içme suyu kaynaklarından olan barajlarda ciddi bir artış yaşandığı gözlemlendi. Kurtboğazı Barajı’nda, eriyen karlar ve son günlerde etkili olan yağışlar sonrası doluluk oranı ciddi oranda artış gösterdi. İşte ASKİ'nin açıkladığı Ankara baraj doluluk oranları...
Ankara, 2025 yılında son zamanların en kurak dönemlerini yaşadı. Başkent genelinde kuraklık ve yağışın azalması sonucu sular kesilmiş ve vatandaşlar mağdur olmuştu. Fakat son günlerde yer üstünde kalan karların erimesi ve yağan yağmur, barajların doluluk oranlarını artırdı.
ASKİ’nin verilerine göre Ankara'da baraj doluluk oranları şöyle:
"Akyar Barajı: yüzde 3,89
Çamlıdere Barajı: yüzde 15,14
Çubuk 2 Barajı: yüzde 7,43
Eğrekkaya Barajı: yüzde 21,60
Kargalı Barajı: yüzde 15,13
Kavşakkaya Barajı: yüzde 5,94
Kesikköprü Barajı: yüzde 100
Kurtboğazı Barajı: yüzde 10,58
Peçenek Barajı: yüzde 16,63
Türkşerefli Barajı: yüzde 5,92