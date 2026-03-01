Anaokulu öğrencisine şiddette bulunan öğretmenin cezası belli oldu

5

TANIK: ÇOCUĞU KOLUNDAN ÇEKTİĞİNİ GÖRDÜM



Okul personeli tanık A.Ö. ise öğretmenin çocuğu kolundan çektiğini gördüğünü, tekme anını kamera kayıtlarından izlediğini söyledi. T.A.Ç.'nin annesi H.Ç. de oğlunu almaya gittiğinde ağladığını ve korktuğunu belirterek, "Oğlum konuşamadı. Oğlumdan öğretmeninin kendisine davrandığı şekilde bana davranmasını istedim ve oğlum boynuma vurdu, sonrasında oğlumun boynunun kızarık olduğunu gördüm. Kamera görüntülerinde darbedildiğini ve 'Annene söyleme' denildiğini gördüm" dedi. Sanık ise tanık beyanlarını kabul etmeyerek, öğrencinin hırçın bir çocuk olduğunu, diğer öğretmenlerin etkinliklere almak istemediğini, kendisinin ise her zaman sahip çıktığını savundu. Mahkeme, anaokulu öğrencisine yönelik eylemleri nedeniyle yargılanan öğretmenin 'basit yaralama' ve 'tehdit' suçunu işlediğine karar verdi. Kararda, sanığın çocuğu yakalayıp sürüklediği ve tekme attığının kamera kayıtlarıyla sabit olduğu belirtildi. Sanık toplam 20 bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.