Amorti nedir, nasıl anlaşılır? Milli Piyango Amorti Nedir? Hangi Rakamlar Amorti Sayılır?
Milli Piyango amorti nedir, nasıl anlaşılır? Hangi rakamlar amorti sayılır, çeyrek bilette amorti ne kadar kazandırır ve teselli ikramiyesi nedir soruları, Milli Piyango çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Amorti çıkan biletler nasıl kontrol edilir, çeyrek ve yarım bilette amorti detayları ile teselli ikramiyesi şartları merak ediliyor.
Milli Piyango, yılbaşı ve özel çekiliş dönemlerinde en çok merak edilen konuların başında amorti geliyor. Büyük ikramiye çıkmasa bile bilet sahiplerine küçük de olsa kazanç sağlayan amorti, özellikle çeyrek ve yarım bilet alanlar için önem taşıyor. Peki amorti nedir, nasıl anlaşılır ve hangi rakamlar amorti sayılır?
MİLLİ PİYANGO AMORTİ NEDİR?
Amorti, Milli Piyango biletinin son rakamlarına göre belirlenen ve bilet bedelinin geri alınmasını sağlayan ikramiye türüdür. Amorti çıkan biletler büyük ikramiye kazandırmaz ancak bilet sahibinin ödediği ücretin tamamını ya da bir kısmını geri almasını sağlar.Milli Piyango çekilişlerinde genellikle iki farklı amorti numarası belirlenir ve bu numaralar çekiliş sonucunda ilan edilir.
AMORTİ NASIL ANLAŞILIR?
Bir bilette amorti olup olmadığını anlamak için şu adımlar izlenir:Milli Piyango çekiliş sonuçları kontrol edilirAmorti numaraları öğrenilirBiletin son hanesi amorti numarasıyla karşılaştırılırEğer biletin son rakamı, açıklanan amorti rakamlarından biriyle uyuşuyorsa bilet amorti kazanmış sayılır.
HANGİ RAKAMLAR AMORTİ SAYILIR?
Amorti rakamları her çekilişte değişir ve çekiliş sonunda Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanır.Genellikle:Biletin son 1 hanesi dikkate alınırÇekilişte belirlenen 2 farklı rakam amorti sayılır
Örneğin; amorti rakamları 3 ve 7 olarak açıklandıysa, sonu 3 veya 7 ile biten tüm biletler amorti kazanır.
ÇEYREK BİLETTE AMORTİ NE KADAR KAZANDIRIR?
Çeyrek bilette amorti, bilet bedelinin çeyrek oranında geri ödenmesi anlamına gelir.Tam bilet amorti: Tam bilet bedeli iade edilirYarım bilet amorti: Yarım bilet bedeli iade edilirÇeyrek bilet amorti: Çeyrek bilet ücreti kadar ödeme yapılırBu nedenle çeyrek bilet alanlar da amorti çıktığında zarar etmemiş olur.
TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR? AMORTİDEN FARKI NE?
Teselli ikramiyesi, büyük ikramiyeyi kaçıran ancak numarası çok yakın olan biletlere verilen özel bir ödüldür.Amorti ile teselli ikramiyesi arasındaki farklar:Amorti: Sadece son rakama bakılırTeselli ikramiyesi: Büyük ikramiye numarasına çok yakın biletler kazanırTeselli ikramiyesi tutarı, amortiden daha yüksektirTeselli ikramiyesi her çekilişte olmayabilir, özel çekilişlerde uygulanır.
AMORTİ KAZANAN BİLET NEREDEN VE NASIL TAHSİL EDİLİR?
Amorti kazanan biletler:Milli Piyango bayilerinden online bilet alındıysa ilgili dijital platformdan belirlenen tutarın üzerindeyse banka aracılığıyla tahsil edilebilir.
AMORTİ ÇIKMASI NE ANLAMA GELİR?
Amorti çıkması, büyük ikramiye kazanılmasa bile bilet sahibinin zarar etmemesi anlamına gelir. Bu nedenle amorti, Milli Piyango oyuncuları için küçük ama moral veren bir kazanç olarak görülür.