Amorti Çıkarsa Ne Kadar Kazanılır? Milli Piyango’da Amorti Detayı
Milli Piyango biletlerinde en çok merak edilen konulardan biri de “amorti” oldu. Büyük ikramiye hayali kuran milyonlarca kişi, amorti çıkması durumunda ne kadar kazanıldığını araştırıyor. Peki amorti nedir, kaç amorti var ve amorti çıkarsa bilet sahibinin cebine ne kadar para giriyor?
Amorti Nedir?
Milli Piyango’da amorti, biletin son hanesinin çekilişte belirlenen amorti rakamlarıyla eşleşmesi durumunda kazanılan en küçük ikramiyedir. Amorti, büyük ikramiyeyi kazanamayanlar için “teselli ikramiyesi” olarak da bilinir.
Amorti Çıkarsa Ne Kadar Kazanılır?
Amorti çıkan bir Milli Piyango biletinde kazanılan tutar, biletin satış fiyatı kadardır.Yani:Tam bilet: Bilet bedeli kadar ödeme alınırYarım bilet: Ödenen ücret iade edilirÇeyrek bilet: Çeyrek bilet bedeli kazanılırBaşka bir ifadeyle amorti, bilet parasını geri kazandırır, ekstra bir kâr sağlamaz.
Kaç Tane Amorti Var?
Milli Piyango çekilişlerinde genellikle 2 adet amorti numarası belirlenir. Bu numaralar, biletlerin son hanesine göre değerlendirilir.
Amorti Hangi Biletlere Çıkar?
Son rakamı amorti numarasıyla uyuşan biletler kazanır.Seri numarası veya diğer haneler önemli değildir.Sadece son hane dikkate alınır.
Amorti Kazancı Nereden Alınır?
Amorti kazanan bilet sahipleri:Milli Piyango Online platformu üzerindenYetkili bayilerden online bilet aldıysa banka hesabına otomatik olarak ödeme alabilir.
Amorti Teselli mi, Şans mı?
Uzmanlara göre amorti, büyük ikramiyeyi kaçıranlar için küçük bir teselli olsa da, şans oyunlarında en sık çıkan ikramiyelerden biri olarak öne çıkıyor. Ancak amortinin sadece bilet parasını geri verdiği unutulmamalı.