Amorti Çıkarsa Ne Kadar Kazanılır? Milli Piyango’da Amorti Detayı

6

Amorti Teselli mi, Şans mı?



Uzmanlara göre amorti, büyük ikramiyeyi kaçıranlar için küçük bir teselli olsa da, şans oyunlarında en sık çıkan ikramiyelerden biri olarak öne çıkıyor. Ancak amortinin sadece bilet parasını geri verdiği unutulmamalı.